SOS-Foto des Jahres 2017 in Berlin gekürt: Conor Ashleigh gewinnt bei internationalem Fotowettbewerb (FOTO)

Der Gewinner des internationalen Fotowettbewerbs 2017 derSOS-Kinderdörfer weltweit steht fest: Zum SOS-Foto des Jahres wurdedas Bild des australischen Fotografen Conor Ashleigh gewählt. Über 20Prozent der rund 1.500 Voter wählten bei der Online-Abstimmung seinBild von zwei Brüdern. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend inBerlin statt. Alle Fotos der Shortlist sind ab Montag im Büro derSOS-Kinderdörfer weltweit in Berlin Charlottenburg zu sehen.

„Die beiden Kinder aus der Zentralafrikanischen Republik hatten im

Bürgerkrieg Schlimmes erlebt. Drei Monate vor meinem Besuch war das

SOS-Kinderdorf in der Hauptstadt Bangui von Rebellen geplündert

worden. Dennoch erlebte ich eine starke Gemeinschaft, mit

verlässlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, Innigkeit

unter Geschwistern“, sagte Ashleigh in seinen Dankesworten.

„Das Bild des Preisträgers steht symbolisch für das, was wir unter

nachhaltiger Bildungsarbeit verstehen: Kinder, die in ihrem Umfeld

Rückhalt und Geborgenheit erfahren, sind ausgerüstet mit einem

Grundvertrauen, das ihnen hilft schwierige Situationen zu meistern

und letztlich erfolgreiches Lernen ermöglicht“, erklärte

SOS-Vorstand Petra Horn am Abend der Preisverleihung in Berlin.

Das Siegerbild stand beim öffentlichen Voting zur Endauswahl

zusammen mit elf weiteren Fotografien von internationalen

Fotokünstlern. Eine Fachjury, zu der auch die zwei

Pulitzer-Preisträger Daniel Etter und Michael Dalder gehörten, traf

die Vorauswahl aus 36 Bildern.

Zugleich wurden 12 Gestaltungen von Designern von CEWE-PRINT.de

prämiert. Das Foto-Unternehmen hatte dazu aufgerufen,

Postkartenentwürfe zu den Themen Danksagung, Weihnachten und

Geburtstag zu gestalten und einzusenden. Die 12 Besten werden

exklusiv als SOS-Design-Edition im SOS-Kartenshop verkauft. CEWE hat

auch den SOS-Fotopreis gesponsert.

Die SOS-Fotos des Jahres sowie die von CEWE-PRINT.de prämierten

Postkarten-Gestaltungen sind ab 9. Oktober Montag bis Freitag 10-17

Uhr im Berliner Büro der SOS-Kinderdörfer weltweit, Gierkezeile 38,

zu sehen.

Pressekontakt:

Sabine Conquest

SOS-Kinderdörfer weltweit

Gierkezeile 38, 10585 Berlin

Tel: 030/3450 6997 12

sabine.conquest@sos-kd.org

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell