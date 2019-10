Städtisches Wohnen: German Property Group setzt auf städtebauliche Konzepte aus Alt- und Neubau

Urbaner Wohnraum ist gefragt – und

knapp. Auch wenn über den Aus- und Umbau von Denkmalimmobilien viel

neuer Wohnraum geschaffen werden kann, beweisen die Innenstädte in

den Großstädten auch, dass der Bedarf an Wohnungen nicht

ausschließlich mit renovierten Altbauten zu decken ist. Gleichzeitig

fehlen in Stadtzentren Grundstücke, welche Möglichkeiten für

ausgedehnte Neubauprojekte eröffnen und viel Wohnraumpotenzial

bieten. Einen Vorschlag, mithilfe der Verbindung von Alt- und

Neubauelementen Wohnraum zu maximieren, bringt die German Property

Group GmbH aus Langenhagen bei Hannover, vor. Mit der

Quartierentwicklung verwirklicht das Immobilienunternehmen eine

architektonisch interessante Symbiose aus Historie und Moderne, bei

der die Attraktivität des Standortes gesichert und alle Ansprüche an

modernes Wohnen erfüllt werden. „Wir begrüßen, dass inzwischen viele

Kommunen die Not am Mann erkannt haben und das Ausweisen neuer

Baugrundstücke vielerorts zum Wahlkampfthema geworden ist.

Erfahrungsgemäß dauert es aber, bis politische Entscheidungen

umgesetzt werden können. Neue Wohnungen werden jetzt gebraucht.

Intelligente Verdichtung über Quartiere kann die Wohnungsmärkte

entlasten“, gibt das Unternehmen bekannt.

Per Definition gilt ein Quartier als bestehender bebauter Raum

ohne feste Größe auf urbanem Gebiet, der in einem räumlich

funktionalen Zusammenhang steht. Deutlicher macht die

angloamerikanische Entsprechung „communities“ die Bedeutung des im

Deutschen schwer fassbaren Begriffs des Quartiers; gemeint ist

jeweils ein zusammengehörendes Ganzes. Bei der German Property Group

umfasst die Quartierentwicklung die Sanierung und Modernisierung

eines leerstehenden denkmalgeschützten Gebäudes nach energetischen

Maßstäben und eine Optimierung des verfügbaren Wohnraums durch

Neubauergänzungen. „Die besondere Herausforderung liegt darin, das

ursprüngliche Flair der Immobilie zu bewahren und die Neubauten

harmonisch ins Gesamtbild zu integrieren. Ziel ist ein spannendes und

ästhetisch ansprechendes Ensemble“, erklärt das Unternehmen.

Mit dem Konzept der Quartierentwicklung trägt der

Projektentwickler nicht nur zur Wertsteigerung bei und erhöht die

optischen Reize bestimmter Stadtgebiete. Die German Property Group

erfüllt auch ein nachhaltiges Konzept, in dem Ökonomie, Ökologie und

gesellschaftliche Interessen im Gleichgewicht stehen. Weil sich die

Bauprojekte des Immobilienunternehmens vor allem in den Innenstädten

von Berlin und Leipzig befinden, wird wertvolle Wohnfläche

geschaffen, welche die Bedürfnisse unserer modernen Gesellschaft nach

Ästhetik und Komfort in Wohnräumen optimal bedient.

Pressekontakt:

info@german-property-group.com

German Property Group GmbH

In den Kolkwiesen 68

D-30851 Langenhagen – Hannover

www.german-property-group.com

Original-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell