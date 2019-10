Steigendes Gesundheitsbewusstsein am Arbeitsplatz

Das Gesundheitsbewusstsein nimmt auch in deutschen

Büros und Arbeitsstätten zu: 87 Prozent der Arbeitnehmer wünschen

sich ein natürliches Mineralwasser – doch nur 31 Prozent der

Arbeitgeber bieten dies kostenfrei an. Das sind Ergebnisse einer

aktuellen repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts Forsa,

die im Auftrag der Initiative „Dialog Natürliches Mineralwasser“

durchgeführt wurde.

Kleinere Firmen bieten deutlich häufiger kostenfreies

Mineralwasser für ihre Belegschaft an. 58 Prozent der Unternehmen mit

bis zu zehn Mitarbeitern haben Mineralwasser vorrätig. Auch unter den

Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern haben noch 40 Prozent Wasser im

Angebot. Bei den Großunternehmen ab 5.000 Mitarbeitern sind es

hingegen nur 15 Prozent. Damit treffen sie den Wunsch der meisten

Angestellten in Deutschland: Fast neun von zehn erhoffen sich

Mineralwasser im Büro oder Betrieb. „Die ausreichende Versorgung mit

Mineralwasser ist dabei der einfachste Weg, die

Konzentrationsfähigkeit und Produktivität zu steigern“, sagt

Ernährungswissenschaftler Günter Wagner, Vorstandsmitglied im

Deutschen Institut für Sporternährung und Mitglied des

wissenschaftlichen Beirates im Verband für Ernährung und Diätetik.

„Durst ist nichts anderes als ein schlaues Frühwarnsystem des Körpers

bei Wassermangel. Ein bis zwei Prozent Flüssigkeitsverlust vermindern

bereits die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit nachweislich.

Damit alle Körperfunktionen wie gewohnt weiterlaufen können, heißt es

regelmäßig trinken, um die Flüssigkeitsverluste effizient und

kalorienarm auszugleichen.“ Die Bereitschaft des Einzelnen, die

täglich notwendige Trinkmenge über Getränke (1,5l) aufzunehmen, hängt

nicht zuletzt auch von dem Genussfaktor (appetite appeal) des

angebotenen Getränkes ab. In dieser Hinsicht ist ein Naturprodukt wie

Mineralwasser nahezu nicht zu übertreffen.

Zufrieden und produktiv im Job

Der Wasserbedarf pro Tag variiert nach Alter, Geschlecht und dem

Wasserverlust durch Bewegung oder Schwitzen bei Hitze. Die Deutsche

Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät gesunden Menschen rund 1,5 Liter

Wasser täglich zu trinken. Ausreichendes und richtiges Trinken ist

eine wirkungsvolle Möglichkeit, die Gesundheit zu stärken. Das lohnt

sich für Firmen und Angestellte gleichermaßen. Als Durstlöscher ist

Mineralwasser unschlagbar, das wissen auch viele Mitarbeiter. Sie

ziehen die Bereitstellung von Mineralwasser der von Cola und Limonade

im Büro mehrheitlich vor. Auch aufgesprudeltes oder gefiltertes

Leitungswasser trifft bei je 30 Prozent der Befragten auf geringes

Interesse. Gerade große Unternehmen gehen dabei manchmal an den

Wünschen der Belegschaft vorbei und fokussieren auf aufbereitetes

Leitungswasser. Dies ist in den langen Leitungen von der Wasseruhr

bis zur Entnahme am Hahn einer Vielzahl von Risiken, wie

Stagnationswasser und Keimen am Perlator, zumeist unkontrolliert

ausgesetzt, da die Wasserversorger die Haftung für die Qualität des

Leitungswassers nur bis zur Wasseruhr übernehmen.

Mitarbeiter bringen Getränke mit zum Job

Das Bedürfnis, genug Mineralwasser während der beruflichen

Tätigkeit parat zu haben, ist deutlich ausgeprägt. 43 Prozent der

Berufstätigen bringen ihr Mineralwasser mit zum Arbeitsplatz, während

nur 20 Prozent der Berufstätigen zuckerhaltige Erfrischungsgetränke

wie Cola oder Energydrinks und 19 Prozent Fruchtsäfte oder -schorlen

auf dem Weg zur Arbeit dabei haben. „Mit kalorienfreiem Mineralwasser

kann der Flüssigkeitsbedarf optimal gedeckt werden und Mitarbeiter

trinken bei einem Mineralwasser ihres Vertrauens eher die empfohlene

Menge von zwei Litern am Tag und dies unterstützt sie auch bei ihren

Vorsätzen eines sinnvollen persönlichen Gewichtsmanagements“, so

Experte Wagner.

Pressekontakt:

Dialog Natürliches Mineralwasser

Eine Kommunikationsinitiative der Gesellschaft

der Freunde und Förderer der deutschen

Mineralbrunnenindustrie e.V. (GFF)

Original-Content von: Dialog Natürliches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell