Straubinger Tagblatt: Die neuen Realitäten kommen aus dem Osten

Der abgehängte, kleine und ärmere Osten zeigt dem großen,

reichen und dominanten Westen, wie sich das politische System entwickelt. Nicht

in Gänze, aber doch in wesentlichen Ausprägungen. Die Stabilität des

westdeutschen Parteiengefüges ist Geschichte. Die große Koalition in ihrem Leid

ist seine letzte Zuckung.

