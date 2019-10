Strom wird günstiger, fossile Brennstoffe teurer / Klimapaket-Kommentar: Die Richtung stimmt, das Tempo nicht (FOTO)

Das mit Spannung erwartete Klimapaket der Bundesregierung ist ein

erster – allerdings kleiner – Schritt in die richtige Richtung. Die

Grundidee, CO2-Emissionen einen Preis zu geben, ist gut. Ideal wäre

es allerdings gewesen, die Energiepreise insgesamt zu nivellieren und

gleichzeitig alle Energieträger entsprechend ihren jeweiligen

CO2-Emissionen zu bepreisen. Die Akzeptanz für eine solch einfache

Maßnahme, die die derzeitigen Steuern, Umlagen und Abgaben auf die

unterschiedlichen Energien abgelöst hätte, wäre in der Gesellschaft

sicherlich vermittelbar gewesen. Dadurch wären die Verbraucher in die

Lage versetzt worden, technologieoffene Entscheidungen treffen zu

können. Durch einen von EEG-Umlage und Stromsteuer befreiten

niedrigeren Strompreis (in dem die entsprechenden CO2-Kosten über den

europäischen Zertifikatehandel ETS seit Jahren weitestgehend

enthalten sind) wäre ein sozialer Ausgleich zu den steigenden Preisen

für fossile Brennstoffe gegeben.

Gleichzeitig würde sich automatisch eine kurzfristige

Lenkungswirkung hin zu Technologien ergeben, die bei der Anwendung

weniger CO2 ausstoßen. Tatsächlich ist es aktuell so – daran ändern

auch die ab 2021 angedachten anfänglich 10 Euro pro Tonne CO2 nichts

-, dass Verbraucher in die Nutzung fossiler Brennstoffe getrieben

werden, weil strombasierte Lösungen, die unbestritten CO2 einsparen,

wegen der Belastung des Strompreises durch Steuern, Umlagen und

Konzessionsabgaben weniger wirtschaftlich sind.

Das angekündigte Abschmelzen der staatlichen

Strompreisbestandteile ist grundsätzlich eine gute Idee. Die

vorgeschlagenen 0,25 Eurocent pro Kilowattstunde ab 2021, 0,50

Eurocent ab 2022 und 0,625 Eurocent ab 2023 sind allerdings zu

niedrig. Hier gilt es, noch vor der Verabschiedung der Maßnahmen

durch Bundestag und -rat nachzubessern. Denn die

Stromerzeugungskosten sind derzeit so niedrig wie niemals zuvor, der

Strom durch Abgaben, Umlagen und Steuern aber so teuer, dass deutsche

Verbraucher im europäischen Vergleich die höchsten Preise bezahlen

müssen. Seit 2005 hat die Politik den Preisabstand von Strom im

Vergleich zu Erdöl und Gas mehr als verdreifacht. Heute lasten auf

jeder Kilowattstunde Strom 17 Eurocent zusätzliche Abgaben – auf

einer Kilowattstunde Erdgas dagegen nur 3 Eurocent.

Ohne die künstliche Stromverteuerung und bei Berücksichtigung

eines deutlich höheren und damit tatsächlich wirksamen CO2-Preises

für fossile Brennstoffe wären alternative Techniken in allen Sektoren

ab sofort wettbewerbsfähiger. Die im Klimaschutzprogramm festgelegte

Mechanik, zusätzliche Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung im

Non-ETS-Bereich für eine Senkung der Belastung beim Strom zu nutzen,

ist daher richtig. Umso wichtiger ist die schon angesprochene

Nachjustierung beim CO2-Zertifikatepreis.

Insbesondere für den Wärmemarkt gilt zudem, dass die deutsche

Heizungsindustrie eine europäische Führungsrolle bekleidet. Der

Reifegrad von Wärmepumpentechnologie ´Made in Germany´ befindet sich

im europäischen Vergleich auf einem Spitzenplatz. Es bedarf weiterhin

eines starken Heimatmarktes, denn hier machen die Hersteller durch

das enge Zusammenspiel mit dem Fachhandwerk wichtige Erfahrungen und

entwickeln neue Innovationen. Das ist die Basis dafür, dass die

deutsche Heizungsindustrie ihre Markterfahrung im internationalen

Wettbewerb auch zukünftig ausspielen kann, um damit im Inland

qualifizierte und zukunftssichere Arbeitsplätze zu erhalten und

auszubauen. Dafür sind entsprechende Rahmenbedingungen der Politik

gefragt, die sowohl dem Bürger als auch den Herstellern Planungs- und

Investitionssicherheit geben.

Die vorgeschlagene Austauschprämie für alte Öl- und Gaskessel ist

ein gutes Instrument zur Erhöhung der Austauschrate alter Heizungen.

Gleiches gilt für die angekündigte steuerliche Abschreibemöglichkeit

energetischer Sanierungsmaßnahmen – auch hier muss als Maßstab die

jeweilige CO2-Einsparung angesetzt werden. Sowohl die Austauschprämie

als auch die steuerliche Abschreibung von Sanierungsmaßnahmen sind

geeignet, Wärmeerzeuger wie die Wärmepumpe, die überwiegend

erneuerbare Energien nutzen, in den Sanierungsmarkt zu bringen.

Fazit: Das Klimapaket ist ein erster Schritt in die richtige

Richtung. Faire Preise inklusive CO2-Kosten für alle Energieträger

sind damit zwar noch nicht gegeben, aber ein Anfang ist gemacht. Wird

die Mechanik wie vorgeschlagen umgesetzt, sollte entweder der

CO2-Preis schneller ansteigen oder der Einstiegspreis deutlich höher

angesetzt werden. Die zusätzlichen Einnahmen würden dann automatisch

dafür eingesetzt, den Strompreis abzusenken.

Über Stiebel Eltron

Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von

rund 550 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt

der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik.

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel

Eltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare

Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable

Haustechnik. Mit über 3.700 Mitarbeitern weltweit setzt das

Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent

auf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovative

Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron

produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in

Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland (Arvika /

Schweden, Tianjin / China, Ayuttaya / Thailand, Poprad / Slowakei).

