Studie: Syntax zählt zu Deutschlands besten Arbeitgebern

– DIE WELT und ServiceValue bescheinigen IT-Dienstleister “sehr

hohe Arbeitgeber-Attraktivität”

– Syntax erhält Gütesiegel “Deutschlands Beste Arbeitgeber”

Syntax zählt zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. DIE WELT und das Kölner

Analyse-Institut ServiceValue bescheinigen dem führenden IT-Dienstleister mit

Europazentrale in Weinheim bei Heidelberg eine “sehr hohe

Arbeitgeber-Attraktivität”. Damit landet der auf den industriellen

Großmittelstand spezialisierte SAP- und Cloud-Experte in der besten Kategorie

der Untersuchung “Deutschlands Beste Arbeitgeber”. Das Gütesiegel weist Syntax

als idealen Ansprechpartner für Top-Talente und ausgewiesene Experten auf der

Suche nach einem spannenden Job in der innovativen IT-Branche aus. Interessenten

finden offene Stellen unter https://www.syntax.com/fit/de/karriere/.

“Eine solche Top-Platzierung macht uns natürlich sehr stolz. Bei der großen

Konkurrenz hier in Deutschland als hochattraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet zu

werden ist etwas ganz Besonderes”, freut sich Ralf Sürken, CEO Europe bei

Syntax. “Wir bieten unseren Mitarbeitern einen tollen Arbeitsplatz als Teil

eines Spitzenteams mit spannenden Themen in einem attraktiven, internationalen

Umfeld. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt – mit den besten, zufriedenen

Mitarbeitern sorgen wir für zufriedene Kunden.”

Sabine Jentschke, Director Human Resources Europe bei Syntax, kommentiert: “Wir

freuen uns sehr, dass wir zu –Deutschlands Besten Arbeitgebern– zählen. Dieses

Gütesiegel bestätigt uns auf unserem Weg: Wir tun alles dafür, dass unsere

Mitarbeiter glücklich sind. Denn zufriedene Mitarbeiter bringen nicht nur die

beste Leistung, sie sind auch ein Magnet für weitere Talente. Das motiviert uns,

unseren Weg als besonders attraktiver Arbeitgeber konsequent weiterzugehen.”

Die Tageszeitung DIE WELT erhebt in Kooperation mit dem Kölner Analyse-Institut

ServiceValue GmbH in groß angelegten regionalen und überregionalen Umfragen die

Attraktivität deutscher Unternehmen. Bewertet wurden Firmen, die bundesweit,

wenigstens aber an mehr als nur einem regionalen Standort tätig sind und

Arbeitsplätze anbieten. Die Rankings rund um “Deutschlands Beste Arbeitgeber”

bilden die Ergebnisse der Studien ab. In der deutschlandweiten Erhebung wurden

1.333 Unternehmen von mehr als 600.000 Bürgerinnen und Bürgern bewertet. Das

Gütesiegel “Deutschlands Beste Arbeitgeber” ist ein unabhängiger

Qualitätsnachweis und fördert den positiven Bekanntheitsgrad seines Trägers.

Weitere Informationen zur Studie gibt es unter www.arbeitgeber-image.de.

Über SYNTAX

SYNTAX ist ein global agierender IT-Dienstleister und einer der führenden

Managed Cloud Provider für den Bereich Enterprise Critical Applications.

Hauptsitz des 1972 gegründeten Unternehmens ist Montreal, Kanada. Im März 2019

wurden mit der ehemaligen Freudenberg IT (FIT) sowie dem amerikanischen

AWS-Spezialisten EMERALDCUBE zwei etablierte IT-Unternehmen in die Syntax

Organisation integriert.

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.syntax.com/fit/de/

Pressekontakt:

SYNTAX

Peter Schütte

Head of Global Marketing & Communications

Peter.Schuette@syntax.com

Fon +49 6201-80-83 80

Dr. Haffa & Partner GmbH

Axel Schreiber, Philipp Heilos

Karlstraße 42

80333 München

www.haffapartner.de

syntax@haffapartner.de

Fon: + 49 89-993191-0

Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell