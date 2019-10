Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Todesfällen beim Wilke-Skandal

Drei Menschen sind tot. Nach allem, was bekannt

ist, starben sie, weil sie verseuchte Ware des hessischen

Wurstherstellers Wilke gegessen hatten. Dieser traurige Fall zeigt,

dass Bund und Länder endlich die Lebensmittelkontrolle verbessern

müssen – und zwar überall in Deutschland. In Hessen zum Beispiel hat

die Landesregierung kein Durchgriffsrecht im Krisenfall – und kann

der für die Kontrolle zuständigen Behörde eines Landkreises oder

einer Stadt keine Vorgaben machen.

