Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Protest der Landwirte

Der Zorn ist gewaltig und bricht sich jetzt

Bahn. Nur so lässt sich erklären, was Tausende Bauern geschafft

haben: Am 1. Oktober gründeten einige die Gruppe “Land schafft

Verbindung” – und schon drei Wochen später stellt sie überall im Land

Demonstrationen gegen die schwarz-rote Agrarpolitik auf die Beine. Da

meldet sich ein ganzer Berufsstand empört und ängstlich zugleich zu

Wort. Tausende Landwirte haben ihre Höfe aufgegeben. Viele fürchten,

dass sie angesichts des Preisdrucks der großen Handelsketten bald

dasselbe Schicksal ereilt.

