Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Treffen von Macron und Merkel

Diplomaten in Paris und Berlin loben in diesen

Wochen die zahlreichen und guten Kontakte zwischen beiden Ländern. So

viel Werbung ist selten ein gutes Zeichen. Es ist offensichtlich,

dass das Verhältnis zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel

Macron und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel seit geraumer Zeit

schwer belastet ist. Dabei geht es zwischen den beiden nicht nur um

Sachthemen, die Probleme liegen viel tiefer. Die zentrale Frage ist,

wie Politik gemacht und dann verkauft wird.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell