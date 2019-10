Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Wahlausgang in Polen

Der Wahltriumph der rechtsnationalen PiS in

Polen ist ein ehrliches Ergebnis. Die Abstimmung am Sonntag war frei

und weitgehend fair. Man mag den Einfluss der Regierung in den

Staatsmedien kritisieren. Aber es gibt keinen ernsthaften Zweifel,

dass eine stattliche Mehrheit der Polen die PiS weiter an der Macht

sehen will und niemanden sonst. Dennoch ist das Ergebnis eine

kleine Katastrophe. Denn die PiS und ihr autoritärer Chef Jaroslaw

Kaczynski haben ihre illiberale, nationalistische und bestenfalls

halbdemokratische Gesinnung oft genug unter Beweis gestellt. Sie

haben die Gewaltenteilung ausgehöhlt und den Rechtsstaat geschleift.

