Stuttgarter Nachrichten: zu Behandlungsdaten

Die Gesetzesvorlage von Gesundheitsminister Jens Spahn sieht

vor, dass die gesetzlichen Kassen die persönlichen Daten sowie sämtliche

Behandlungsdaten aller Versicherten an den Spitzenverband der Kassen melden

müssen. Dieser soll sie dann der Forschung zur Verfügung stellen. Wir werden

nicht gefragt. Aber in diesem Fall geht das in Ordnung. Es ist kein Angriff auf

die Bürgerrechte, wenn der Staat ohne Zustimmung des Einzelnen, aber

anonymisiert Daten der Kassenversicherten sammelt. Nur so kommen Daten zustande,

die die Wissenschaft braucht – und zwar nicht für irgendeine abstrakte

Spielerei, sondern für jeden Bürger.

