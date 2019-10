Stuttgarter Zeitung: DGB-Erhebung deckt Schwachstellen der Leiharbeit auf

Deutlich weniger Einkommen, aber höhere

körperliche Belastungen und weniger Einfluss auf die Gestaltung der

Arbeit – eine repräsentative Beschäftigtenbefragung des Deutschen

Gewerkschaftsbundes zum DGB-Index Gute Arbeit zeigt gravierende

Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern und

Stammbeschäftigten auf. Entliehene Kräfte bewerten ihre Arbeit

deutlich negativer. Die Sonderauswertung des DGB-Index für den

Zeitraum 2012 bis 2018 liegt der “Stuttgarter Zeitung” und den

“Stuttgarter Nachrichten” (Donnerstagausgabe) vor. Anlass ist die

aktuelle Tarifrunde, bei der sich die DGB-Tarifgemeinschaft am

kommenden Dienstag zur zweiten Verhandlungsrunde mit den Verbänden

der Zeitarbeit, BAP und IGZ, trifft.

Der Beschäftigtenbefragung zufolge besteht eine große Kluft beim

Einkommen, was nicht nur mit Qualifikationsunterschieden zu tun hat.

Bei Vollzeittätigkeiten, für die in der Regel eine zwei- bis

dreijährige Berufsausbildung erforderlich ist. verfügen zwei Drittel

der Leiharbeitnehmer über ein Bruttoeinkommen von 2000 Euro und

weniger. Beträchtlich ist der Anteil der Zeitarbeitsbeschäftigten,

die in Schichtdiensten arbeiten. Mit 37 Prozent liegt er mehr als

doppelt so hoch wie in der Vergleichsgruppe der nicht entliehenen

Kräfte (16 Prozent). Auch bei der Nachtarbeit sind sie deutlich

häufiger vertreten: Jede fünfte Leihkraft arbeitet (sehr) häufig

zwischen 23 und 6 Uhr.

Der Erhebung zufolge können Leiharbeitnehmer auch die von ihnen zu

bewältigende Arbeitsmenge und die Gestaltung ihrer Arbeitszeit viel

weniger beeinflussen. 72 Prozent der Befragten geben an, keinen oder

nur einen geringen Einfluss auf den Arbeitsumfang zu haben – bei

nicht entliehenen Beschäftigten sind es 65 Prozent. Noch deutlicher

gehen die Einschätzungen bei der Arbeitsplanung auseinander.

Gesundheitliche Risikofaktoren wie körperliche Belastungen treten in

der Leiharbeit häufiger auf. Vom Heben, Tragen oder Stemmen schwerer

Lasten berichten 43 Prozent der Leiharbeitnehmer. Zwei Drittel sind

(sehr) häufig in ungünstigen Körperhaltungen tätig. 55 Prozent der

Leihkräfte geben an, dass sie (sehr) häufig Lärm ausgesetzt sind.

Zeitarbeitnehmer, die im Schnitt ohnehin über ein geringeres

Qualifikationsniveau verfügen als Stammkräfte, erhalten auch deutlich

seltener Chancen zur Weiterbildung. 70 Prozent geben an, dass ihr

Betrieb Fortbildungen nicht oder nur in geringem Maße ermöglicht –

bei den nicht entliehenen Kollegen sind es 45 Prozent.

“Einkommenssteigerungen allein reichen nicht, um den Beschäftigten

der Branche bessere Perspektiven zu bieten”, sagte

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell den Zeitungen. Die

Digitalisierung mache vor der Leiharbeit nicht halt. Deshalb seien

bessere Möglichkeiten der Weiterbildung vonnöten. “Dafür brauchen wir

mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Betriebsräte in den

Unternehmen”, forderte Körzell. “Politik und nicht zuletzt die

Arbeitgeber müssen bessere Bedingungen für die Weiterbildung

schaffen.”

