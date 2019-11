Synode der EKD wird am Sonntag in Dresden eröffnet/ 6. Tagung der 12. EKD-Synode erinnert auch an Mauerfall vor 30 Jahren

Mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche Dresden beginnt am

morgigen Sonntag, 10. November, die 6. Tagung der 12. Synode der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD). Bis zum 13. November beraten die 120 Delegierten im

Dresdener Tagungszentrum unter anderem das diesjährige Schwerpunktthema “Auf dem

Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens”. Der

Eröffnungsgottesdienst, in dem der sächsische Oberlandeskirchenrat Thilo Daniel

predigt, wird live ab 9.30 Uhr vom Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) übertragen.

Am selben Vormittag wird der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof

Heinrich Bedford-Strohm, seinen Ratsbericht halten. Im Anschluss daran bringt

die Präses der Synode, Irmgard Schwaetzer, den Bericht des Präsidiums in die

Synode ein. Am Abend führt eine Podiumsdiskussion unter der Überschrift

“Gewaltfrei(e) Veränderungen schaffen” in das Schwerpunktthema ein. Im

Mittelpunkt des Gespräches steht dabei der Mauerfall vor 30 Jahren. “Dass die

Grenze geöffnet wurde, und dass es dabei friedlich blieb, haben wir den mutigen

Menschen in Ostdeutschland zu verdanken”, erinnert die Präses der Synode,

Irmgard Schwaetzer, anlässlich des Mauerfall-Jubiläums.

Am Montag, 11. November, werden die friedensethischen Positionen innerhalb der

evangelischen Kirche aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und

diskutiert. Dazu wird ein Kundgebungsentwurf vorgestellt, der bis zum Abschluss

der Synodentagung weiterentwickelt werden soll.

Weitere wichtige Themen der Synode sind die Weiterarbeit an den laufenden

Zukunftsprozessen sowie ein Zwischenbericht zur Aufarbeitung und Prävention von

sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Auf ihrer vergangenen Tagung

in Würzburg hatte die Synode einen Elf-Punkte-Handlungsplan verabschiedet, über

dessen Umsetzung die Synode am Dienstag gemeinsam mit Betroffenen diskutieren

wird.

Außerdem beraten und beschließen die Mitglieder der Synode im Laufe der Tagung

den Haushaltsplan sowie weitere Gesetze, darunter auch ein Gesetz zur Förderung

der Mitgliedschaft junger Menschen in der Synode.

Der Abschlussgottesdienst der 6. Tagung der 12. Synode findet am Mittwoch 13.

November um 18.45 Uhr in der Unterkirche der Dresdener Frauenkirche statt. Die

Predigt hält Bischof Markus Dröge.

Nähere Informationen zum Eröffnungsgottesdienst unter https://rundfunk.evangelis

ch.de/kirche-im-tv/zdf-gottesdienst/frieden-muss-noch-werden-10673.

Weitere Informationen finden Sie während der laufenden Tagung unter www.ekd.de

sowie unter https://www.facebook.com/ekd.de.

Dresden, 9. November 2019

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz

eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November in

Dresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120

Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen

und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der

EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt

und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz

von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates

der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten

und unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christen

in Deutschland gehören zu einer der rund 14.000 Kirchengemeinden.

