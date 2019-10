Talentförderung ist Chefsache / “Future Talents Report” von CLEVIS zeigt: Gutes Führungsverhalten entscheidet aus Sicht der Talente über den Erfolg ihres Praktikums

Nachwuchskräfte, die derzeit ein Praktikum

absolvieren, erwarten kommunikationsstarke Führungskräfte. In der

Praxis erleben sie aber oft das Gegenteil. Das ist ein Ergebnis des

“Future Talents Report”, für den die Unternehmensberatung CLEVIS

Consult 7.664 Talente befragte, die ein Praktikum absolvierten oder

als Werkstudenten arbeiteten. Demnach gaben 79% der Befragten an,

dass ihnen in ihrem Praktikum vor allem die Kommunikation mit ihren

Führungskräften wichtig ist. Weitere 40% wünschen sich regelmäßiges

Feedback. Im Arbeitsalltag ist das Kommunikationsverhalten von

Arbeitgeberseite allerdings ausbaufähig. So erhalten gemäß der

deutschlandweit größten Studie dieser Art 77% der Befragten derzeit

kein Coaching während ihres Arbeitsverhältnisses. Zwar überwiegt

insgesamt die Zufriedenheit bei den jungen Talenten – neun von zehn

Studienteilnehmer würden sich noch einmal beim jeweiligen Arbeitgeber

bewerben – aber in der Kommunikation durch ihre Führungskräfte haben

viele Arbeitgeber offenbar Nachholbedarf. Beispiel: 39% der

Praktikanten erhalten kein Abschlussfeedback und 54% vermissen eine

Einführungsveranstaltung, wenn sie ihr Praktikum starten.

“Ob junge Talente zufrieden mit ihrem Praktikum sind, hängt in

erster Linie mit der Anleitung ihres Arbeitsverhältnisses zusammen.

Unsere Studie zeigt: Nachwuchskräfte, die zufrieden mit ihrer

Führungskraft sind, können sich eine erneute Bewerbung beim

jeweiligen Unternehmen vorstellen. Im Umkehrschluss ist der Anteil

derjenigen, die sich nicht noch einmal bei einem Arbeitgeber bewerben

würden größer, wenn zuvor schwache Führungsarbeit geleistet wurde.”,

so Kristina Bierer von CLEVIS Consult, dem Betreiber der Studie.

Klare Führungsstruktur schlägt flache Hierarchien

Der Generation Y sowie der aktuell auf den Arbeitsmarkt strebenden

Generation Z wird oft nachgesagt, flache Hierarchien zu bevorzugen,

um so schon zu Beginn ihres Berufslebens Projektverantwortung

übernehmen zu können. Für das Praktikum gilt das jedoch nur bedingt.

Denn 41% der Studienteilnehmer stufen flache Hierarchiestrukturen als

eher unwichtig ein. Die Einbindung in konkrete Projekte ist derweil

so oder so gegeben. Denn gemäß des “Future Talents Report” absolviert

bereits jeder dritte Praktikant Überstunden. In zahlreichen

Mangelberufen ist der Anteil sogar noch höher. 40% der

Maschinenbauer, 41% der Wirtschaftsingenieure und gar 52% der

Chemiker arbeiten demnach schon in der beruflichen Kennenlernphase

zwischen Arbeitgeber und -nehmer länger als im Arbeitsvertrag

vereinbart.

“Future Talents ist es extrem wichtig bereits zu Beginn ihres

Berufslebens spürbar und aktiv gefördert zu werden. Wer Aufgaben nur

an sie delegiert, verliert sie sehr schnell. Wer ihnen dagegen

Verantwortung überträgt und dadurch Selbstständigkeit einfordert und

eben auch fördert, wird honoriert. Inhaltliche Schulungen und

methodische Weiterbildungen können dann helfen, die jungen Talente zu

binden.”, so Kristina Bierer.

Über die Studie

Für den “Future Talents Report” wurden bis Ende 2018 7.664

Teilnehmer online befragt, die einen Fragebogen von 74 Fragen rund um

ihre Praktikumserfahrung beantworteten. Dabei ging es um die Merkmale

des jeweiligen Arbeitsverhältnisses, die Arbeitgeberqualität, das

Markenimage sowie demografische Daten. Als

Studien-Kooperationspartner fungierte das Arbeitgeberbewertungsportal

kununu. Im Februar 2020 wird die Neuauflage der jährlich

erscheinenden Studie in Berlin vorgestellt.

