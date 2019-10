Tiroler Privatuniversität UMIT feiert 10 Jahre Institut für Psychologie

Im Rahmen eines Festaktes wurde Mitte Oktober in der Aula

der Tiroler Privatuniversität UMIT das zehnjährige Bestehen des Institutes für

Psychologie gefeiert. Univ.-Doz. Dr. Gernot Brauchle, der Gründer des

Institutes, der inzwischen der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg als Rektor

vorsteht, und die Leiterin des UMIT-Institutes für Psychologie, Univ.-Prof. Dr.

Martina Rieger, ließen dabei die zehnjährige Geschichte kurz Revue passieren.

Nach anfänglichen Herausforderungen in der Gründungsphase konnte sich das

Institut rasch in Lehre und Forschung etablieren. “Wir haben in den vergangenen

zehn Jahren viel erreicht, wir haben aber noch ein lange Reise vor uns”, sagte

Rieger. Und weiter: “Vorrangig wollen wir jetzt, das was wir aufgebaut haben

konsolidieren, wir wollen unser Studienprogramm stetig sich verändernden

Rahmenbedingungen anpassen und den Ausbau der Labore an unserem Institut

forcieren”. Der Fokus liege dabei vor allem bei der Weiterentwicklung des

Risikolabors und bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses am

Institut.

Konsequenter Aufbau des Studienprogrammes

Das Institut für Psychologie wurde im Herbst 2009 gegründet. Seither wurden die

Leistungen des Institutes in den Bereichen Forschung und Lehre kontinuierlich

auf- und ausgebaut. Im Bereich der Lehre wurde der Studienbetrieb im Jahr 2009

mit 31 Studierenden gestartet, in der Folge wurden das Master-Studium und das

Doktoratsstudium implementiert. Die konsekutive Studiensäule Psychologie wurde

schließlich mit vier Universitätslehrgängen ergänzt. Heute belegen insgesamt 416

Studierende ein Studienangebot des Institutes für Psychologie (Studium der

Psychologie oder eines der angebotenen Universitätslehrgänge). Mehr als 600

Studierende haben seit der Gründung ein Studium abgeschlossen. Sichtbares

Zeichen der hohen Qualität des Psychologiestudiums an der UMIT ist das

Qualitätssiegel der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, das die UMIT als

einzige österreichische Universität verwenden darf.

Forschung auf hohem Niveau

Neben der universitären Ausbildung findet am Institut für Psychologie Forschung

auf hohem internationalem Niveau statt. An das Institut angegliedert ist das

2010 gegründete Zentrum für Lernern und Lernstörungen, in dem Kinder und

Jugendliche mit umschriebenen Lernstörungen diagnostiziert und therapiert

werden. Im Aufbau befindet sich ein Risikolabor, in dem untersucht wird wie

Menschen Risiken wahrnehmen und wie sie mit diesen umgehen. Ziel ist es Personen

und Organisationen im Umgang mit Risiken und Unsicherheiten zu unterstützen.

Aktuell arbeiten knapp 20 Wissenschaftler, am Institut für Psychologie. Dazu

kommen Sekretariat und studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das

Institut für Psychologie wird Univ.-Prof. Dr. Martina Rieger geleitet.

