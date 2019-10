Unerfüllter Kinderwunsch: CSU-Fraktion will Behandlungskosten bezuschussen

Nach dem Willen der CSU sollen Paare mit

unerfülltem Kinderwunsch in Bayern finanzielle Unterstützung für

Kinderwunschbehandlungen bekommen. Dazu soll der Freistaat ein

eigenes Förderprogramm auflegen und damit auch die Bundesförderung

von Maßnahmen der assistierten Reproduktion für Paare in Bayern

zugänglich machen. Den entsprechenden Antrag wird die CSU-Fraktion in

den Landtag einbringen.

Aktuell stellt der Bund finanzielle Hilfen für

Kinderwunschbehandlungen bereit – allerdings unter dem Vorbehalt,

dass das jeweilige Bundesland, in dem ein betroffenes Paar seinen

Wohnsitz hat, ein eigenes Landesprogramm zur Förderung von

Kinderwunschbehandlungen auflegt. Für den Freistaat ist dabei mit

Kosten von rund 5,8 Millionen Euro pro Jahr zu rechnen. Diese Summe

soll ab dem Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt werden.

„Die Chance auf ein Wunschkind darf nicht von den finanziellen

Möglichkeiten abhängen. Die Kosten für Kinderwunschbehandlungen

stellen vor allem Familien mit kleineren Einkommen vor enorme

Schwierigkeiten, da die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nur

50 Prozent der Kosten übernehmen. Deshalb wollen wir die Paare bei

der Behandlung künftig bezuschussen“, sagt Thomas Huber, der

familienpolitische Sprecher der CSU-Fraktion.

„Eine Kinderwunschbehandlung ist für manche Paare die einzige

Chance, ein leibliches Kind zu bekommen. Wir werden Paare mit

unerfülltem Kinderwunsch daher künftig bei der Diagnostik und

Therapie und somit beim Kinderkriegen finanziell unter die Arme

greifen“, so Bernhard Seidenath, der gesundheitspolitische Sprecher

der CSU-Fraktion. „Das ist eine wichtige Leistung, die bei den

Familien ankommt. Nach der Änderung des Rechts der Gesetzlichen

Krankenversicherungen im Jahr 2004 ist die Zahl der nach künstlicher

Befruchtung geborenen Kinder in Deutschland von 17.000 auf 8.000

zurückgegangen. Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass die Zahlen

nun wieder steigen werden.“

