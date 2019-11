Utopisch kurze Fristen zur Stellungnahme: Deutsche Umwelthilfe kritisiert Bundesregierung für faktischen Ausschluss von der Beteiligung an Gesetzesvorhaben

Ausschluss mit System: Extrem knapp gesetzte Fristen von wenigen

Stunden für Verbändestellungnahmen zu umfangreichen Gesetzesentwürfen machen

qualifizierte Stellungnahmen unmöglich – Deutsche Umwelthilfe kritisiert das

zunehmend undemokratische Vorgehen auf das Schärfste und verweigert daher die

innerhalb weniger Arbeitsstunden abzuliefernde Stellungnahme zum

Planungsbeschleunigungsgesetz – Besonders das Verkehrsministerium untergräbt das

Instrument der Verbändeanhörung mit 24-Stunden-Fristen gezielt

Die DUH kritisiert die mittlerweile zum Standard gewordene faktische

Nicht-Beteiligung von Verbänden an Gesetzesvorhaben durch utopische

Fristsetzungen auf das Schärfste. Aus Sicht des Umwelt- und

Verbraucherschutzverbandes zeigt das Vorgehen wie sehr sich die amtierende

Bundesregierung von demokratischen Prozessen entfernt hat und nicht willens ist,

die Meinung der Zivilgesellschaft hinreichend zu berücksichtigen.

Knappe Bearbeitungsfristen im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen

Verbändeanhörung sind zwar seit einiger Zeit an der Tagesordnung. Aktuell jedoch

ist vor allem das Bundesverkehrsministerium dabei, die in der Gemeinsamen

Geschäftsordnung der Bundesministerien vorgeschriebene “rechtzeitige” Einbindung

unter anderem von Verbänden massiv zu unterlaufen, so die Kritik der DUH.

Stattdessen werden vielseitige Gesetzesentwürfe, begleitet von umfassenden

juristischen Gutachten zur Kommentierung innerhalb von 24 Stunden versandt. So

auch aktuell bei der Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren

Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Die

Verbände erhielten am Freitagmittag, den 1.11., die Aufforderung, ihre

Stellungnahme bis zum nächsten Werktag, 4.11.2019, zu Dienstschluss

einzureichen.

“Das Vorgehen der Bundesministerien, zuletzt wiederholt durch das

Bundesverkehrsministerium, macht deutlich, dass diese Regierung kein Interesse

an einer konstruktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft hat. Vielmehr sollen

Umwelt- und Naturschutzverbände Schritt für Schritt in ihren Klagemöglichkeiten

weiter eingeschränkt werden. Angesichts des totalen Versagens bei der Klima- und

Verkehrspolitik in den letzten Jahren leuchtet es ein, dass die Regierung mit

diesem Taschenspielertrick Kritik von außen weitgehend abblocken will. Das wird

jedoch weder den immer lauter werdenden Forderungen nach wirksamem Klimaschutz

gerecht, noch hilft es bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen”,

sagt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH.

“Während Umweltverbände mit Scheinanhörungen beschäftigt werden, findet

zeitgleich der nächste Autogipfel im Kanzleramt unter Ausschluss der

Zivilgesellschaft statt. Die Fernsteuerung dieser Bundesregierung aus den

Autokonzernen wird immer unverhohlener zelebriert”, sagt Jürgen Resch,

Bundesgeschäftsführer der DUH.

Hintergrund:

Am Freitagmittag, 1.11.2019 wurde mit Frist zur Rückmeldung bis zum

Dienstschluss am darauffolgenden Montag, 4.11.2019, der Entwurf des

Planungsbeschleunigungsgesetzes versandt, zusammen mit einem dazugehörigen

64-seitigen Rechtsgutachten zur “Wiedereinführung der Präklusion”.

