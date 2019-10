„Was nun, Herr Seehofer?“ im ZDF / Fragen an Bundesinnenminister Horst Seehofer von Peter Frey und Bettina Schausten (FOTO)

Nach dem Anschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletztenverspricht Horst Seehofer, dass Juden in Deutschland ohne Bedrohungund ohne Angst leben können. Wie will der Bundesinnenminister diesesVersprechen halten? Hat die Politik die Gefahr von rechts jahrelangunterschätzt? Mit welchen Mitteln will Seehofer gegen Hass im Netzvorgehen?

Diesen und weiteren Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und

der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten stellt

sich der Bundesinnenminister am heutigen Freitag, 11. Oktober 2019,

ab 19.20 Uhr in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Seehofer?“.

