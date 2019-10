Westdeutsche Zeitung: Kommentar: Schwarze und grüne Null passen nicht zusammen

Von Rolf Eckers

Noch steht sie, die schwarze Null. Noch halten Union und SPD in

der Groko an dem Ziel fest, keine neuen Schulden zu machen.

Insbesondere für CDU und CSU ist die schwarze Null so ziemlich das

letzte, was den Parteien ideologisch geblieben ist, nachdem Atomkraft

und Wehrpflicht auf der Strecke geblieben sind und sogar der

Mindestlohn eingeführt wurde. Und jetzt das: Der versammelte

ökonomische Sachverstand Deutschlands empfiehlt die Abkehr von der

schwarzen Null. Schluss mit dem Sparen, so rufen die führenden

Institute für Wirtschaftsforschung. Und zwar mit Recht.

Allein bei den Kommunen in diesem Land gibt es einen

Investitionsstau von unfassbaren 138 Milliarden Euro, wie

Berechnungen der Staatsbank KfW zeigen. Überall verfällt die

Infrastruktur. Schulen, Straßen und Brücken sind marode, es fehlen

Kitas und Schienen, bei der Versorgung mit Glasfaserkabel steht

Deutschland so schlecht da wie kaum eine andere Industrienation.

Hunderte von Milliarden Euro werden gebraucht, um Verkehr und

Wirtschaft schrittweise so umzubauen, dass Klimaneutralität erreicht

wird. Das Ziel aller Bemühungen ist die grüne Null. Und die passt mit

der schwarzen Null nicht zusammen.

Ja, es stimmt: Derzeit fehlt es auf den Baustellen dieser Republik

nicht an Geld, sondern an Planern und Bauarbeitern. Viele Milliarden

Euro fließen nicht ab, weil Projekte nicht baureif sind oder niemand

da ist, der sie umsetzt. So darf es nicht bleiben. Wenn Bund, Länder

und Kommunen über zehn, 15 Jahre auf hohem Niveau in Klimaschutz und

Infrastruktur investieren möchten, müssen sie für sich und die

Privatwirtschaft einen verlässlichen Rahmen setzen.

Der Deutschland-Fonds, den Michael Hüther vom Institut der

deutschen Wirtschaft in Köln vorschlägt, könnte ein solcher Rahmen

sein. Es geht um 450 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren.

Hüther will neben dem Haushalt ein Sondervermögen auflegen, um die

Investitionen über neue Schulden zu ermöglichen, ohne die im

Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auszuhebeln. Zurückzahlen

müssen das künftige Generationen. Denn genau die profitieren auch

davon, wenn der Staat viel Geld für Klimaschutz und Digitalisierung

ausgibt. Wer ökonomische Effizienz und eine gerechte Lastenverteilung

will, darf bei der Etatplanung nicht an der schwarzen Null

festhalten. Zumal der Bund derzeit nicht einmal Zinsen zahlt, wenn er

neue Schulden macht, sondern sogar daran verdient. Es ist völlig

absurd, aber an den Finanzmärkten gibt es ein Überangebot an Geld.

Eine bessere Vorlage kann es kaum geben: Nicht sparen, sondern das

Land modernisieren.

