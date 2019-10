Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zur Windenergiebranche: Paradebeispiel Windkraft

Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien

am Stromverbrauch in Deutschland 65 Prozent betragen. So will

es die Bundesregierung. Und so erfordern es die Klimaschutzziele,

denen Deutschland ohnehin schon hinterherhechelt. Die Zielerreichung

ist aber nur möglich, wenn auch die Windenergie weiter ausgebaut

wird. Sie ist schon jetzt mit weitem Abstand führend bei der

regenerativen Stromerzeugung.

Doch gleichzeitig ist die Windkraft ein Paradebeispiel für die

gesellschaftlichen Friktionen, die mit dem Klimaschutz verbunden

sind. Fast alle wollen ihn, aber am liebsten schmerzlos und ohne

negative Begleiterscheinungen. 60 Prozent der bundesweiten Klagen

gegen Windkraftanlagen gehen auf Umwelt- und Naturschutzverbände

zurück. Gerade drei Monate ist es her, dass der Landesverband

Erneuerbare Energien NRW dem Nabu vorgeworfen hat, er verhindere mit

seiner Klagepolitik den Klimaschutz. Sicher ist: Unbeschadet und

unbefleckt wird das Industrieland Deutschland den Wandel nicht

vollziehen können.

Anfang des Monats hat Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier ein

Maßnahmenpapier auf den Tisch gelegt, um der ächzenden

Windkraftbranche zu helfen. Alle Maßnahmen sollen spätestens im

nächsten Jahr greifen – mit dem Ziel größerer Rechtssicherheit und

Akzeptanz. Das ist ein Lichtstreif am Horizont. Der Abbau von

Genehmigungshemmnissen, die Einschränkung der aufschiebenden Wirkung

von Klagen und Widersprüchen und ein einheitlicher Artenschutz sind

wichtige Maßnahmen.

Noch wichtiger aber ist es, die Brücke zu schlagen zwischen der

Windkraft und den Menschen vor Ort. Sie müssen einen Nutzen haben von

den Anlagen vor ihrer Haustür: durch die Möglichkeit, Anteile zu

erwerben, oder durch verbilligte Strompreise. Nicht

Abstandsregelungen schaffen Befriedung, sondern die Einbindung der

Bürger.

Pressekontakt:

Westdeutsche Zeitung

Nachrichtenredaktion

Telefon: 0211/ 8382-2370

redaktion.nachrichten@wz.de

www.wz.de

Original-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell