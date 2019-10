Westdeutsche Zeitung: Lehrerfortbildung in NRW: Der Zufall als Schulprinzip (Kommentar von Olaf Kupfer)

Was für ein trauriges Bild, das die Expertenkommission vom

Zustand der Lehrerfortbildungen in NRW wie in der gesamten Republik zeichnet:

keine Steuerung, kein tragfähiges Konzept, kein Überblick, kein Nachhalten. Plus

undurchsichtige Inhalte-Ausrichtung. Der Zufall als Prinzip, hingenommen vom

Staat als Arbeitgeber im Schuldienst von 200 000 Lehrerinnen und Lehrern

an Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Und darüber hinaus: Die Diagnose, dass NRW bereits mit der Evaluierung ein brach

liegendes Feld betreten hat und sich damit bundesweit zum Vorreiter aufschwingt,

ist erschütternd. Denn die Bedarfe für Fortbildung sind in Zeiten von Inklusion

und Zuwanderung mitsamt so oft diagnostizierter Verrohung enorm gewachsen, ohne

dass nur ansatzweise darauf eingegangen wäre. Wenn der Staat oft als der bessere

Unternehmer bezeichnet wird, dann hat er in Sachen Fortbildung für ein

Lehrerpersonal, das mit veränderten Lebenssituationen seiner Gegenüber seit dem

Referendariat alleine geblieben ist, wenig unternommen. Um nicht zu sagen:

versagt.

Dass die Erhebung überfällig war, ist offensichtlich. Dass es sie gibt, ist gut.

Dass es bis hierher zwei Jahre gedauert hat, ist schlecht. Bis eine neue

Fortbildungskultur in Schulen zum Tragen kommt, wird die laufende

Legislaturperiode Geschichte sein: Wer weiß, was danach kommt. Damit ist das

Elend des Bildungs-Flickenteppichs benannt: Bundesweit ist das noch weniger

gesteuert als die Fortbildungskultur allein in NRW. Wie auf diese Weise effektiv

weitergebildet werden soll, ist nicht klar. Klar ist aber, dass auch die

Lehrerschaft gefordert ist: Sie muss Fortbildung aktiv einfordern, sie als Teil

ihres Professionsverständnisses begreifen. Und nicht als lästige Pflicht.

