Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Soldatengruß der Fußballer

Salut-Jubel türkischer Fußballspieler: völlig

okay. Der Angriff der Türkei auf syrische Grenzdörfer:

ausschließlich zur Bekämpfung von PKK-Terroristen. Die

Berichterstattung in den deutschen Medien über den türkischen

Angriff: einseitig und missverständlich. Wie soll man auf diese Worte

von Recep Alpan, dem Vorsitzenden des Integrationsrats in Paderborn

und Vorstandsmitglied des Fußballvereins Türk Gücü, reagieren? Soll

man ihm zum Rücktritt vom Vorsitz des Integrationsrats raten, weil

seine Haltung nun wirklich allem widerspricht, was man als Demokrat

in Deutschland vom völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf

syrischem Boden hält? Oder muss man Recep Alpan nicht vielmehr

dankbar sein, dass er so ganz und gar unverstellt einen ehrlichen

Einblick in die derzeitige Gemütslage so vieler Deutschtürken gibt?

Und hat er nicht recht mit der Feststellung, dass Anschläge von

PKK-Terroristen auf türkische Soldaten nicht gerade auf ein übermäßig

großes Echo in den deutschen Medien stoßen? Zunächst einmal möchte

man ihm die Worte entgegenhalten, die eine junge Deutschkurdin dazu

einem Radiosender sagte. Ihre Oma, 80 Jahre alt, packe jetzt in

Syrien zum zweiten Mal die Koffer. Und die Oma sei gewiss keine

Terroristin. So wenig, wie wohl die große Mehrheit der Menschen, die

jetzt zu Abertausenden aus den angegriffenen Gebieten flüchten. Und

dann möchte man ihn fragen, ob er jemals davon gehört hätte, dass

kurdische Terroristen mit Panzern und Artillerie auf türkische Dörfer

schössen. Nun könnten all jene, die in Deutschland weder kurdische

noch türkische Wurzeln haben, die Achsel zucken und sagen: Was geht

mich das an? Sollen die sich doch in die Wolle kriegen – solange die

das unter sich ausmachen. Doch das wäre fatal. Nein, die demokratisch

gesinnte Mehrheit muss klarmachen: Die Meinung ist frei, nicht aber

das Handeln. Regeln müssen gelten – für alle. Auf dem

Fußballplatz, aber auch darüber hinaus. Der militärische Gruß von

Fußballern zu Ehren der türkischen Soldaten fällt eindeutig unter das

Verbot politischer Äußerungen auf dem Fußballrasen. Aus gutem Grund:

Wie auch immer er gemeint sein mag – wahrgenommen wird der Salut als

türkisch-nationalistisch und als Provokation. Seht her – ich pfeife

auf eure Regeln! Deshalb: Schluss damit! Sofort! Und schon sind wir

mittendrin in der Diskussion darüber, wie wir das Zusammenleben in

Deutschland gestalten wollen. Welche Werte teilen wir? Was ist

unverhandelbar? Wer ist wem wie viel Respekt schuldig? Fragen, die

seit Jahrzehnten nie so recht beantwortet wurden. Es ist höchste

Zeit, darüber zu reden. Der Integrationsrat in Paderborn könnte ja

den Anfang machen

