Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema „Von Halle bis Hamburg – zur neuen Scheinheiligkeit“

Was hat Bernd Lucke mit Björn Höcke zu tun? »Gar

nichts«, würde der Wirtschaftsprofessor, der einst die AfD gegründet

hat, sofort einwenden und das mit einigem Recht. Denn politische

Welten liegen zwischen ihm und dem Scharfmacher Höcke, der die

AfD-Fraktion in Thüringen anführt und bei der Landtagswahl nächste

Woche mit seinem extremen Rechtskurs das Ergebnis seiner Partei auf

mehr als 20 Prozent verdoppeln dürfte. Nun sind Höcke und Lucke

Protagonisten der neuen deutschen Scheinheiligkeit geworden – wenn

auch in ganz unterschiedlichen Rollen. Eine heuchlerische

Scheinheiligkeit, die nur unterstreicht: Unsere Demokratie bleibt

anfällig. Schon kurze Zeit nach dem Anschlag auf eine Synagoge und

einen Döner-Imbiss in Halle, bei dem vergangene Woche zwei Menschen

ihr Leben verloren, hatte Höcke bei Twitter geschrieben: »Was sind

das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun?!« Was sind

das nur für Menschen? Es sind Menschen, die sich offen zur ihrer

rechtsextremen Gesinnung bekennen, wie wir inzwischen wissen. Und es

sind Menschen, die sich ermutigt fühlen müssen von Politikern wie

Björn Höcke, die von »einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad«

fabulieren. Von einem Höcke, der sagt: »Ich will, dass Magdeburg und

dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit haben.

Ich will, dass sie noch eine tausendjährige Zukunft haben« und der

das Holocaust-Denkmal in bewusster, ja zynischer Doppeldeutigkeit

ein »Denkmal der Schande« nennt. Unerträgliche Sätze. Sätze, die

längst Nachahmer finden wie den ebenfalls aus Thüringen stammenden

AfD-Politiker Stephan Brandner. Der Vorsitzende des

Rechtsausschusses im Bundestag hat nach dem Haller Anschlag einen

Tweet weiterverbreitet, in dem der antisemitische Hintergrund des

Attentats bewusst ausgeblendet wird. Erst als er dafür im Parlament

zu Recht heftig kritisiert wurde, rang er sich zu einer

Entschuldigung durch. Die Thüringer also, die nächsten Sonntag AfD

wählen, müssen wissen, was sie tun. Ausreden gibt es nicht mehr. Was

leider auch für einen Teil der Hamburger Studenten gilt, die Bernd

Lucke in dieser Woche als »Nazischwein« verunglimpft und sogar

körperlich attackiert haben, als dieser seinen Lehrauftrag an der

Universität aufnehmen wollte. Ein Skandal, dem die Leitung der

Hochschule die Krone aufsetzte, weil sie nicht Lucke verteidigte,

sondern den Krawall des Mobs als »diskursive Auseinandersetzung«

verniedlichte. Rechte Hetze von gewählten Volksvertretern und linke

Selbstgefälligkeit samt Sprachverboten, Diskursverweigerung und

Übergriffigkeiten an einem Ort, der doch die Freiheit der

Wissenschaft dokumentieren soll. Auch das ist Deutschland im Herbst

2019: Die Brandstifter sind wieder unterwegs.

