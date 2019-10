Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur betrieblichen Altersvorsorge

Die Rente ist nicht sicher – jedenfalls nicht in

der Höhe wie einst. Weil das so ist, wird die Politik nicht müde,

die Bürger dazu aufzufordern, etwas für die private Altersvorsorge zu

tun. Wer das in Form einer Direktversicherung getan hat, wird jedoch

als gesetzlich Krankenversicherter bestraft. Seine Ersparnisse

werden mit erheblichen Abgaben belastet. Tausende Euro kommen da

schnell zusammen. Ein Unding!

Und eine Frechheit der damaligen rot-grünen Koalition, die mit

ihrem Gesetz im Jahr 2004 ungeniert in zu diesem Zeitpunkt laufende

Direktversicherungsverträge eingegriffen hat. Der einst

prognostizierte Kapitalertrag wird durch die Beiträge zur Kranken-

und Pflegeversicherung erheblich gekürzt. Dass der Rentner oder

Versicherte dabei sogar den Arbeitgeberanteil berappen muss, ist ein

Witz.

Derzeit haben 2,5 Millionen Menschen die Auszahlung der

Direktversicherung erhalten. Jedes Jahr kommen 250.000 Menschen dazu.

Sie alle müssen auf viel Geld verzichten. Zwar haben viele Politiker

das Problem erkannt, aber es gibt auch Widerstände – etwa von

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es wäre gut, wenn sie ihre Meinung

revidiert. Am besten jetzt!

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Dominik Rose

Telefon: 0521 585-261

d.rose@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell