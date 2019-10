Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Privatpost am Montag

Bundespolitiker diskutieren, ob die Post davon

entbunden werden soll, an Montagen Briefe zustellen zu müssen. Nanu,

ist das nicht schon so? Nein, der Eindruck täuscht wohl: Es soll so

sein, dass am Wochenende einfach weniger Post auf den Weg gebracht

werde und deswegen der Briefkasten leer bleibe. Deutsche-Post-Chef

Frank Appel sagte in diesem Sommer in einem Interview, bei reiner

Briefzustellung entfielen auf den Montag inzwischen weniger als zwei

Prozent der Wochenmenge. Das mag auch an Änderungen bei der Post

liegen, die nicht so eilige Werbebriefe offenbar an anderen

Wochentagen zustellt. Was also bleibt für den Briefträger am Montag,

das ist vor allem die Privatpost. Nicht viel, aber emotional nah am

Kunden. Zumindest an dem, der noch Privatpost verschickt oder

bekommt. Und im Hinblick auf die Transportdauer gut überprüfbar.

Sollte sich die Union wie die FDP vom Montag abwenden, stünde sie

wegen Preissteigerungen der Post trotz Kritik an der

Zuverlässigkeit vor einer Kommunikationsherausforderung. Ob sie das

Wagnis eingeht?

