Westfalen-Blatt: Kommentar zu Antisemitismus

Für Annegret Kramp-Karrenbauer ist der Angriff

auf die Synagoge in Halle an der Saale ein »Alarmzeichen«. Zu Recht

wird die CDU-Vorsitzende für diese Einschätzung heftig gescholten.

Denn der Terrorakt ist ein unerträglicher Höhepunkt in einer sehr

langen Reihe von Alarmzeichen.

Antisemitismus ist 74 Jahre nach Ende der Shoa in erschreckend

großen Teilen Deutschlands wieder gesellschaftsfähig. »Israel ist

unser Unglück« wird von Rechten auf Plakaten regelmäßig durch die

Straßen getragen. Bei vom BDS (Boykott, Desinvestitionen und

Sanktionen) initiierten Demonstrationen werden israelische Politiker

als Blutsauger dargestellt. Auf Fußballplätzen nehmen die Übergriffe

(im Westen eher mit islamisch-arabischen, im Osten eher mit

rechtsradikalem Hintergrund) stark zu. Am vergangenen Freitag hat ein

mit einem Messer bewaffneter Syrer versucht, in die Neue Synagoge in

Berlin vorzudringen. Schaut man sich in den angeblich sozialen Medien

um, ist die Relativierung der Shoa an der Tagesordnung. Gefaselt wird

auch viel von einem Deepstate, der die Welt im Griff habe. Der

jüdische Krake taucht wieder auf. Und natürlich die

überdimensionierten Nasen. Und die Rothschilds und die von Goldman

Sachs.

Die Grenzen des wieder Sagbaren werden schon seit Jahren

verschoben. Daran sind nicht nur die Führungsmitglieder der AfD

schuld und ihre geistigen Wegbegleiter. Die bekennen sich ja offen

dazu: Irgendwann muss mal Schluss sein – mit der Schuld und dem Kult

und der Schande. Mindestens genauso schlimm ist die Delegitimierung

des Staates Israel. Das scheint eine Art Volkssport in Deutschland zu

sein. Man darf davon ausgehen, dass das Abstimmungsverhalten der

Bundesrepublik in der UN nicht nur von deutschen Juden genau

beobachtet wird. Ende Juli dieses Jahres enthielt sich Deutschland

allen Ernstes in einem Unterausschuss bei folgender Abstimmung: Es

ging um die »Situation von – und Hilfe für palästinensische Frauen«.

Eingebracht wurde die Resolution unter anderem von den

Frauenversteher-Ländern Iran und Saudi-Arabien und der

palästinensischen Autonomiebehörde. Schuld an der schlechten

Situation hatte natürlich nur ein Land: Israel.

Genau beobachtet wurde auch, wie in Deutschland über die Ermordung

von Rina Shnerb im August dieses Jahres berichtet wurde. Da war die

17-Jährige mal »Siedlerin«, mal »Soldatin«. Und damit ja auch

irgendwie ein bisschen selber schuld. Eigentlich war die Ermordung

doch eher so eine Art Notwehr des palästinensischen Attentäters – so

konnte man es erschreckend häufig zwischen den Zeilen lesen und

hören. Wenn man das denn wollte.

Diese »Ja, aber«-Stimmung ist abstoßend – und gefährlich für die

jüdischen Bürger. Nötig aber ist ein klares Bekenntnis gegen den

Antisemitismus. Es reicht nicht, in Yad Vashem in der Halle der

Erinnerung der Toten zu gedenken. Es reicht nicht, Auschwitz zu

besuchen. Die Erinnerung an das Unsagbare wach zu halten, sich der

Ermordeten zu erinnern, das ist wichtig. Mindestens genauso wichtig

ist es aber, an die Lebenden zu denken.

