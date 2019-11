Wettbewerb Europäisches Parlament / Europäischer Jugendkarlspreis 2020

Der Wettbewerb um den Europäischen Jugendkarlspreis 2020 ist

eröffnet. Junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus allen Mitgliedstaaten der

EU können sich mit einem Projekt von europäischer Dimension für den 13.

Europäischen Jugendkarlspreis bewerben. Neben der Medienberichterstattung gibt

es Preisgelder zu gewinnen. Die Projektbeiträge können bis zum 31. Januar 2020

eingereicht werden.

Der Jugendkarlspreis wird jedes Jahr gemeinsam vom Europäischen Parlament und

der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verliehen.

28 Projekte – 3 Preisträger

Die drei Preisträger des Jugendkarlspreises werden aus 28 Projekten, die von

nationalen Jurys der 28 EU-Mitgliedstaaten nominiert werden, ausgewählt. Die

Projekte können entweder von Einzelpersonen, oder – vorzugsweise – von Gruppen

eingereicht werden.

Im Jahr 2020 beträgt das Preisgeld für den Sieger 7.500 EUR, der zweite Platz

erhält eine Prämie von 5.000 EUR und der Drittplatzierte bekommt 2.500 EUR. Die

Gewinner werden außerdem zu einem mehrtätigen Aufenthalt nach Aachen eingeladen,

wo jedes Jahr kurz vor Himmelfahrt die feierliche Preisverleihung des

Jugendkarlspreises mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem

Vorsitzenden der Karlspreisstiftung stattfindet. Außerdem lädt das Europäische

Parlament die Preisträgerinnen und Preisträger nach Brüssel oder Straßburg ein

und macht über seine Social-Media-Kanäle kräftig Werbung für die Siegerprojekte.

Teilnahmeregeln

Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden junge Menschen im Alter von 16 bis

30 Jahren ausgezeichnet, die mit ihren Projekten zur Verständigung in Europa und

in der Welt beitragen, die Entwicklung eines gemeinsamen Bewusstseins für die

europäische Integration und Identität fördern, den jungen Menschen in Europa als

Vorbild dienen und praktische Beispiele für das Zusammenleben der Europäer*innen

als Gemeinschaft liefern.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier:

http://ots.de/JsUc4c

Fristen und Daten für den Wettbewerb 2020:

Einsendeschluss: 31. Januar 2020

Auswahl von 28 Projekten durch die jeweils nationale Jury:

16. März 2020

Auswahl der 3 Siegerprojekte durch eine Europäische Jury: April 2020

Verleihungszeremonie in Aachen: 19. Mai 2020

Pressekontakt:

Europäisches Parlament, Verbindungsbüro in Deutschland

E-Mail: elizabeth.pender@ep.europa.eu,Tel.: 030 2280 1020

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell