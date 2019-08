Wieder Justizunrecht am Amtsgericht Hamburg St. Georg?

Eine der berüchtigsten Richterinnen am schlechtesten Gericht Hamburgs, macht wieder von sich reden.

Die Richterin Dr. Ira Koops, die nach Diensten an mehreren Hamburger Amtsgerichten, ans Landgericht, dann aber bald wieder zurück ans Amtsgericht kam, gehört zu einer Vielzahl von Richterinnen und Richtern, die mal am Landgericht Hamburg tätig waren und später wieder auf Amtsgerichtsebene, aber eben am Amtsgericht St. Georg ihr Amt ausübten und ausüben.

Dr. Ira Koops hat sich einen Ruf als Richterin mit persönlichen Motiven, wenn es um Wohnungen in Hamburg geht, erarbeitet.

In einem Zwangsräumungsverfahren, betrieben von einer Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft gegen eine kleine Familie mit einem minderjährigen Kind, lehnte sie den Antrag auf Verlängerung der Räumungsfrist (§721 Abs.3 ZPO) mit einer Vielzahl von Unwahrheiten, Unterstellungen und Verdrehung von Tatsachen gegen die, sich verteidigende, von Obdachlosigkeit bedrohte Familie, ab.

Beispielgebend stützte sie ihre Beschlussbegründung unwahr darauf, man hätte keine „neuen Umstände“ seit dem ersten Räumungsurteil vorgelegt. Tatsächlich liegen uns 17 Seiten Antragsbegründung mit 30 Beweisangeboten vor.

Gänzlich unbegründet und beweislos wird dann die Beschlussbegründung der Richterin in der ehrverletzenden Behauptung, die Familie würde ihre „Angriffe gegen die Klägerseite fortsetzen.“

Nach uns vorliegender Aktenlage hat es tatsächlich niemals Angriffe, wohl aber berechtigte, durch Beweise und Zeugen untermauerte Kritik am Verhalten der Genossenschaft gegeben.

In die Zeiten, in der Kritik, z.B. am Regime, als „Angriff“ ausgelegt wurde, sehnt sich wohl aber niemand mehr zurück.

Dass es Richterinnen und Richter, nicht nur in Hamburg gibt, die ihre sog. „richterliche Unabhängigkeit“ nach Art. 97 Abs. 1 GG mit Narrenfreiheit, Willkürtoleranz oder Privat-Gerechtigkeit verwechseln, ist nicht unbekannt. Unendlich viele, in Zeitungen und Fernsehberichterstattungen, aber auch in unabhängigen Internetblogs und –Seiten geschilderte Beispiele belegen dies.

Der Familienvater zeigte sich verständnislos. „Was ist bloß aus unserem Sozialstaat und unserer Justiz geworden?“ fragt er sich und führt weiter aus: „Mir tun aber auch andere Familien und Kinder leid, die unter so einem richterlichen Verhalten leiden müssen. Wir sind bestimmt nicht die einzigen. Deshalb werde ich auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde schreiben und einen Befangenheitsantrag stellen.“

Wir wünschen seiner kleinen Familie und ihm viel Erfolg und alles Gute.