Winkelmeier-Becker/Müller: Hassrede und Hasskriminalität konsequent verfolgen

NetzDG zeitnah weiterentwickeln

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen hat der Deutsche Bundestag heute in einer

Aktuellen Stunde zum Thema “Gegen Hassrede und Hasskriminalität – Für eine

offene und freiheitliche Gesellschaft” beraten. Dazu erklären die rechts- und

verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth

Winkelmeier-Becker, und Carsten Müller, Berichterstatter der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion für rechtspolitische Digitalthemen:

Winkelmeier-Becker: “Hassrede und Hasskriminalität müssen konsequenter verfolgt

werden. Unsere Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das stets zu verteidigen ist.

Nur auf diese Weise lässt sich eine lebhafte Streit- und Diskussionskultur in

einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft erhalten. Klar ist aber auch:

Meinungsfreiheit gilt nicht unbegrenzt. Menschen zu beleidigen oder zu

verunglimpfen, ihre Würde zu attackieren, Verbrechen der Nazizeit zu leugnen

oder zu bagatellisieren, verstößt gegen unsere Werte und Gesetze – sowohl in der

analogen, als auch der digitalen Welt. Diese Verstöße muss der Rechtsstaat

effizient, zeitnah sowie umfassend aufklären und spürbar sanktionieren.

Zur Bekämpfung von Hassrede im Internet hat der Gesetzgeber im Oktober 2017 das

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verabschiedet. Seit der Einführung des

NetzDG hat es seine Wirksamkeit belegt. Seine positive Wirkung wird heute selbst

von einstigen Kritikern eingeräumt. Dennoch hatte die Union bereits mit

Inkrafttreten des Gesetzes Änderungsbedarf aufgezeigt und angekündigt. Die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat für eine Weiterentwicklung einen konkreten

Forderungskatalog aufgestellt. Zentrale Aspekte sind hier u. a. die Verbesserung

der Verfahren und auch die Schaffung einer neuen Stelle, durch die in

Selbstverwaltung der Netzwerke eine wichtige Kontrollfunktion erfüllt werden

kann. Die Bundesjustizministerin ist aufgerufen, auf dieser Basis zeitnah einen

Gesetzentwurf vorzulegen.”

Müller: “Das Positionspapier der Unionsfraktion zur Weiterentwicklung des

Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) beschreibt zentrale Punkte, an denen das

Gesetz verbessert und fortentwickelt werden muss. Wichtig ist vor allem, den

Strafverfolgungsbehörden die Mittel an die Hand zu geben, um Ermittlungen

effizienter zu gestalten. Daher muss es im Falle von strafbewährten

Veröffentlichungen eine Pflicht zur Übermittlung der relevanten Bestands- und

Nutzungsdaten durch die Plattformbetreiber an die Strafverfolgungsbehörden

geben.

Gemeinsam mit der Umsetzung des “Maßnahmenpaketes zur Bekämpfung des

Rechtsextremismus und der Hasskriminalität” der Bundesregierung wird die

NetzDG-Novelle maßgeblich dazu beitragen, dass Hass, Hetze und Beleidigungen

sowohl in der realen Welt als auch im Internet schneller und konsequenter

lokalisiert, Hetzer und Leugner identifiziert und diese Straftaten konsequenter

geahndet werden. Es ist mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu verhindern, dass

Hassrede Hemmschwellen senkt und den Nährboden für weitere Hasskriminalität

bietet.”

Hintergrund:

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat am 5. November 2019 das

Positionspapier “Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG)”

beschlossen: http://ots.de/un3JQs

