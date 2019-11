“Wir brauchen den friedensethischen Diskurs”/ Schwaetzer vor EKD-Synodeüber Friedensethik, die Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Tendenzen und die Zukunft der Kirche

Auf die neue Dimension friedensethischer Debatten hat die

Präses der EKD-Synode Irmgard Schwaetzer hingewiesen. Die aktuellen

Fragestellungen seien nur noch in Teilen vergleichbar mit denjenigen zur Zeit

des Kalten Krieges, sagte Schwaetzer im Bericht des Präsidiums am heutigen

Eröffnungstag der Synodentagung. “Wir brauchen den friedensethischen Diskurs.

Hier ist es unsere Verantwortung als evangelische Kirche, mit prophetischer

Stimme für den Frieden einzutreten und dabei zugleich politisch anschlussfähig

zu sein in dem, was wir sagen.”

Mit dem Schwerpunktthema “Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des

Friedens” richte die Synode den Blick aber auch ganz bewusst auf die

evangelische Kirche selbst, führt Schwaetzer aus. Auf der Tagung gehe es auch

darum, wie es innerhalb der Kirche um Frieden und Gerechtigkeit stehe. Dazu ging

sie auf drei Themenbereiche näher ein: die Beteiligung junger Menschen, eine

klare Haltung gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus und die Zukunft der

Kirche.

“Jugenddelegierte gibt es in der EKD-Synode seit langem”, sagte Schwaetzer zur

Beteiligung junger Menschen an den Gestaltungsprozessen in der Kirche. “Wir

freuen uns darüber, wie lebhaft, konstruktiv und kritisch sie sich in die Synode

einbringen und uns neue Impulse geben. Seit drei Jahren haben sie ein eigenes

Antragsrecht. Und jetzt wollen wir einen entscheidenden Schritt tun, um endlich

die volle Beteiligung junger Menschen in repräsentativer Stärke an unseren

Beratungen sicherzustellen.”

Ausführlich ging Schwaetzer auf die Haltung der Kirche zu Antisemitismus und

Rechtspopulismus ein. Am Anschlag in Halle werde sehr deutlich, “dass wir in

unserem Einsatz für die Demokratie und ihre Grundwerte, im Eintreten gegen

Menschenverachtung, Hetze und Ausgrenzung entschieden, klar und laut sein müssen

wie lange nicht. Das ist unsere Pflicht als Christinnen und Christen. Jede und

jeder Einzelne von uns ist dazu aufgerufen.” Das Anliegen der Synode, einen

genaueren Blick auf rechtspopulistische Tendenzen in den eigenen Reihen zu

werfen, sei in den vergangenen Monaten einen guten Schritt weitergekommen,

berichtete Schwaetzer. Die Vorurteilsstrukturen und deren Ausdruck im Alltag

auch in Kirchengemeinden und bei Kirchenmitgliedern müssten genauer untersucht

werden. Dazu sei ein Forschungsverbund in drei Teilen auf den Weg gebracht

worden, der den Auftrag der Synode umsetze. Schwaetzer betonte, kirchliche

Mitarbeitende sollten aber schon jetzt in der Auseinandersetzung mit

rechtspopulistischen Tendenzen und Parolen unterstützt werden. Dafür stehe eine

Materialsammlung mit Erfahrungen und praktischen Vorschlägen zur Verfügung.

Abschließend ging Schwaetzer auf die laufenden Zukunftsprozesse in der

evangelischen Kirche ein: “Unsere Kirche soll eine Kirche im Aufbruch sein. So

ist sie angelegt von einem Gott, der sich zuerst auf den Weg gemacht hat hin zu

uns. Das hat ihn selbst verändert: Gott wurde Mensch. Gerade so kreuzt er unsere

Lebenswege als einer, der uns begleitet und der uns auf den Weg schickt mit

einem klaren Auftrag: –Geht hinein in die Welt und erzählt von mir.– Seitdem

sind wir unterwegs – und haben doch dabei manchmal die Tendenz, es uns bequem zu

machen in schönen Kirchengebäuden, mit den gewohnten Gottesdienstformen und den

gewachsenen Verwaltungsstrukturen. Es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen

zu den Menschen, die wir erreichen wollen und die offen sind für unsere

Botschaft.”

Ansätze und Szenarien dafür werden in den Berichten am Dienstagnachmittag

verhandelt. Mit Blick auf die Debatte darüber betonte Schwaetzer: “Unsere Kirche

wird in 20 oder 40 Jahren sehr anders aussehen. Sie wird auf keinen Fall eine

kleinere Version der Kirche von heute sein. Und wir haben die Möglichkeit, diese

Veränderung zu gestalten. Es gilt, die richtigen Weichenstellungen zu treffen –

da darf man auch kritisch hinterfragen und lebhaft debattieren, um zu guten

Entscheidungen zu kommen.”

Der vollständige Wortlaut des Berichts der Präses der EKD-Synode, Irmgard

Schwaetzer, steht unter www.ekd.de/praesidiumsbericht2019 zum Download zur

Verfügung.

Dresden, 10. November 2019

Pressestelle der EKD

Katharina Ratschko

Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz

eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November in

Dresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120

Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen

und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der

EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt

und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz

von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates

der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten

und unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christen

in Deutschland gehören zu einer der rund 14.000 Kirchengemeinden.

