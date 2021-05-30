Das Erste, Montag, 13. September 2021, 5.30 – 9.00 Uhr / Gäste im ARD-Morgenmagazin

7.05 Uhr, Janine Wissler, Parteivorsitzende Die Linke, Thema: Sechs Minuten für meine Stimme – Bürger*innen interviewen die Spitzenkandidat*innen
8.05 Uhr, Armin Laschet, CDU/CSU Kanzlerkandidat, Thema: Sechs Minuten für meine Stimme – Bürger*innen interviewen die Spitzenkandidat*innen
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Redaktion: Martin Hövel
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