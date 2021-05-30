Das Erste, Montag, 13. September 2021, 5.30 – 9.00 Uhr / Gäste im ARD-Morgenmagazin

September 12, 2021 | Abgelegt unter: Bundesregierung,Innenpolitik,Wahlen | Beitrag von:





7.05 Uhr, Janine Wissler, Parteivorsitzende Die Linke, Thema: Sechs Minuten für meine Stimme – Bürger*innen interviewen die Spitzenkandidat*innen

8.05 Uhr, Armin Laschet, CDU/CSU Kanzlerkandidat, Thema: Sechs Minuten für meine Stimme – Bürger*innen interviewen die Spitzenkandidat*innen

Pressekontakt:

Weitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.de
Redaktion: Martin Hövel
WDR Kommunikation, kommunikation@wdr.de, Tel. 0221 220 7100
Agentur Ulrike Boldt, Tel. 0172 – 2439200

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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