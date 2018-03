START » Posts tagged with » unternehmen

Gute Arbeit – Gewinner des Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in NRW 2018“ ausgezeichnet Das Kölner Great Place to Work Institut hat zum dritten Mal den Landeswettbewerb «Beste Arbeitgeber in NRW» ausgerichtet. Die Preisträger 2018 stehen nun fest. 57 Unternehmen aller Branchen und Größen wurden für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet. Zuvor hatten sich diese auf den unabhängigen Prüfstand und […]

Gemeinsame Erklärung zum Münchener Spitzengespräch am 9. März 2018 Deutschland zusammenhalten. Modernisieren. Sicherheit geben. Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in einer Zeitenwende mit hoher Dynamik, Komplexität und Umwälzungen in vielen Lebensbereichen. Mehr denn je ist nachhaltiges politisches Handeln gefragt, das auf die Balance von Gegenwart und Zukunft ausgerichtet ist. Die Deutsche Wirtschaft ist sich darüber bewusst, dass gerade in Umbruchzeiten breite politische Kompromisse gefunden […] Weiterlesen …

Horváth-Studie: 60 Prozent der Unternehmen erwarten mehr Umsatz durch weitere Digitalisierung / Bisher profitieren sie vor allem durch Effizienzsteigerungen – neue Geschäftsmodelle sind selten Die Mehrheit der Entscheider erhofft sich für die nächsten Jahre relevante Umsatzsteigerungen durch die fortschreitende Digitalisierung, wie eine aktuelle Umfrage von Horváth & Partners unter mehr als 200 Managern deutschsprachigen Unternehmen zeigt. Bisher spürt nur die Hälfte der Unternehmen erste Umsatzsteigerungen durch die Digitalisierung, es überwiegen Effizienzvorteile in einzelnen Bereichen. Den Unternehmen fällt es noch […] Weiterlesen …

American Express ist Top Employer 2018 American Express ist als Top Employer 2018 ausgezeichnet worden. Damit erhielt das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main zum zweiten Mal in Folge die begehrte Zertifizierung des Top Employer Institute. Seit 1991 untersucht das Top Employers Institute Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und Personalstrategie. „Um sich als Firma weiterzuentwickeln, ist es ist wichtig, den Mitarbeitern zuzuhören“, so […] Weiterlesen …

Handwerk digitalisiert seine kaufmännischen Prozesse / Gemeinsame Studie von DATEV und handwerk magazin (FOTO) Handwerker treiben die Digitalisierung in ihren Betrieben voran. Dabei haben sie auch einen Blick auf die effizientere Gestaltung der kaufmännischen Prozesse. Das zeigt eine repräsentative Umfragestudie, die vom Institut ResearchNow im Auftrag der DATEV eG und dem handwerk magazin durchgeführt wurde. Demnach wollen fast drei Viertel der Betriebe „sicher“ oder „eher ja“ in den kommenden […] Weiterlesen …

Mittelstand: Mehr Unternehmen mit Frauen in Führungspositionen (FOTO) Gesamtzahl an Frauen in Führungspositionen trotzdem gering Trend zur Gender-Vielfalt bleibt aus Grundsätzlicher Handlungs- und Kulturwandel nötig Im Vergleich zum Vorjahr beschäftigen weltweit zunehmend mehr Mittelständler (75 % in 2018 vs. 66 % in 2017) mindestens eine Frau in Vorstand oder Geschäftsführung ihrer Unternehmen. Dies ist das wesentliche Ergebnis der internationalen Studie „Women in Business“, […] Weiterlesen …

BDI zum drohenden Handelskonflikt: US-Präsident sollte rechtzeitig zur Vernunft kommen zur heutigen Erklärung der Europäischen Kommission zum drohenden Handelskonflikt mit den USA äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: US-Präsident sollte rechtzeitig zur Vernunft kommen – „Der BDI hält es für vollkommen richtig, dass die EU dem US-Präsidenten sehr deutlich von den geplanten Importbeschränkungen abrät und vor den Risiken für die Wirtschaft und den Welthandel warnt. – […] Weiterlesen …

Ich büroe, also bin ich: Wie fehlende Corporate Architecture an der Unternehmensidentität rüttelt / Sollen neue Bürowelten und Coworking Spaces mehr als schöne Oberflächen sein, braucht es Tiefe Schaukeln, Danish-Modern-Sofas, Vintage-Teppiche: Unternehmen, die Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter neu gestalten, sollten sich nicht von Aufnahmen hipper Bürowelten aus den USA oder neuen Coworking-Flächen täuschen lassen. „Weltweit wird es bis ins Jahr 2022 nach aktuellen Prognosen über 30.000 Coworking Spaces mit mehreren Millionen Quadratmeter Gesamtfläche geben. Allein in Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und […] Weiterlesen …

Beste Arbeitgeber aus Berlin-Brandenburg ausgezeichnet – Great Place to Work Initiative zeichnet 14 Unternehmen aus der Hauptstadtregion für besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze aus – Domino-World, Scandic Hotels und Mercedes-Benz Bank Service Center mit Spitzenplätzen bei den großen Unternehmen Attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen – das ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung […] Weiterlesen …