START » Posts tagged with » fernsehen

RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Große Umfrage zum Thema Heimat – 92 Prozent der Deutschen sehen Heimat positiv – Für 85 Prozent ist das Gefühl heimatlicher Verbundenheit persönlich wichtig Heimat – ein gutes Gefühl In der neuen Bundesregierung wird im von CSU-Chef Horst Seehofer geführten Innenministerium auch ein Heimatministerium eingerichtet. Für das RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa ermittelt, was die Deutschen mit dem Begriff Heimat verbinden. Für 92 Prozent aller Bundesbürger und sogar 100 Prozent der CSU-Anhänger ist Heimat ein positiver Begriff. Nur unter den Anhängern […]

rbb exklusiv: Woidke: SPD soll Konsequenzen ziehen, wenn Koalitionsvereinbarungen nicht umgesetzt werden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Politiker von CDU und CSU aufgefordert, sich an die Koalitionsvereinbarungen zu halten. Man werde nach zwei Jahren Bilanz ziehen und überprüfen, was umgesetzt werden konnte, sagte der SPD-Politiker am Montag im Inforadio vom rbb. Sollten Vereinbarungen nicht umgesetzt werden, müsse die SPD Konsequenzen ziehen und aus dem Koalitionsvertrag aussteigen. […] Weiterlesen …

RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: SPD wieder bei 18 Prozent – Nur 12 Prozent würden Andrea Nahles zur Kanzlerin wählen – Ostdeutsche Minister sind den meisten Bundesbürgern nicht wichtig Kein Aufwind für die SPD Im RTL/n-tv-Trendbarometer fallen die Sozialdemokraten wieder auf 18 Prozent zurück, nachdem sie sich unmittelbar nach Verkündung des Mitgliederentscheids zur Beteiligung an der GroKo kurz-fristig auf 19 Prozent verbessern konnten. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Medi-engruppe RTL: „Die verzögerte und bruchstückhafte Bekanntgabe der SPD-Minister sowie die Ent-scheidung, Gabriel nicht mehr […] Weiterlesen …

„Heute im Parlament“ und ZDF-Doku zur längsten Regierungsbildung (FOTO) Am 5. März 2018 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel zur Wahl der Bundeskanzlerin vorgeschlagen – am Mittwoch, 14. März 2018, 8.55 Uhr, im ZDF berichtet „Heute im Parlament“ live von der Wahl der Bundeskanzlerin. Es wird Angela Merkels vierte Amtszeit, der allerdings „Deutschlands schwierigste Regierungsbildung“ voranging. Diesen „langen Weg“ beleuchten am Mittwoch, 14. März […] Weiterlesen …

Unter den Linden: Die neue GroKo – Stillstand oder Aufbruch? – Montag, 12. März 2018, 22.15 Uhr Es hat so lange gedauert wie noch nie mit der Regierungsbildung. Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl ist es nun soweit: Deutschland bekommt eine neue Bundesregierung. Programm und Personen stehen – das vierte Kabinett Merkel wird vereidigt. Union und SPD wollen die Zukunftsfragen des Landes angehen. Der Koalitionsvertrag soll dafür die Grundlage bieten. Hat […] Weiterlesen …

phoenix Live: Wahl der Bundeskanzlerin und Vereidigung des neuen Bundeskabinetts – Mittwoch, 14. März 2018, ab 8.30 Uhr Das über fünf Monate lange Warten hat ein Ende. Mit der voraussichtlichen Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik am kommenden Mittwoch ihren krönenden Abschluss finden. phoenix berichtet ab 8.30 Uhr aus dem Deutschen Bundestag und dem Schloss Bellevue in Berlin und zeigt die Wahl und Vereidigung der […] Weiterlesen …

phoenix mit zehntägigem Programm zur Russland-Wahl – Freitag, 08. März 2018 – Sonntag, 18. März 2018 Russland steht in diesem Jahr im besonderen Fokus des phoenix-Programms. Anlass sind die Präsidentschaftswahl am 18. März 2018 und die Fußball-WM im Sommer. phoenix liefert im linearen Programm als auch mit crossmedialen Angeboten mit Reportagen, Dokumentationen, Gesprächsformaten und ausführlicher Ereignisberichterstattung umfassende Hintergründe zu Europas großem Nachbarn im Osten. Der Sieger der Präsidentschaftswahlen in Russland steht […] Weiterlesen …

„Zur Sache Rheinland-Pfalz!“-Politrend: Die politische Stimmung im Land / Sendung heute, Do., 8.3.2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Sonntagsfrage Bundestagswahl: CDU und SPD fallen auf Tiefststand vom September 2017 zurück / Weiterhin Skepsis gegenüber Großer Koalition Sonntagsfrage Landtagswahl: SPD wieder stärkste Kraft / Rheinland-Pfälzer begrüßen Julia Klöckners Wechsel ins Ministeramt / Skepsis gegenüber Andrea Nahles als SPD-Parteivorsitzende / „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am Donnerstag, 8. März 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Nach dem […] Weiterlesen …

ZDFüberträgt Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit / Peter Maffay erhält „Buber-Rosenzweig-Medaille“ (FOTO) Auf der Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit werden alljährlich Persönlichkeiten für ihr Engagement im christlich-jüdischen Dialog mit der „Buber-Rosenzweig-Medaille“ ausgezeichnet. Preisträger ist in diesem Jahr der Musiker Peter Maffay. Das ZDF überträgt am Sonntag, 11. März 2018, 23.35 Uhr, unter dem Titel „Brücken bauen“ eine Zusammenfassung der Feier aus dem Ruhrfestspielhaus zu Recklinghausen. Peter Maffay […] Weiterlesen …