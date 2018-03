Sie brach zahlreiche Tabus und revolutionierte die Themen Sex und Erotik in der Öffentlichkeit: die 2016 verstorbene Moderatorin Erika Berger. United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, hat nun die einzigartige Möglichkeit, ein ganz besonderes Andenken an die legendäre Sex-Expertin zu versteigern: eines der Kultsofas, auf denen sie ihre RTL-Sendung „Eine Chance für […]

Am 5. März 2018 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel zur Wahl der Bundeskanzlerin vorgeschlagen – am Mittwoch, 14. März 2018, 8.55 Uhr, im ZDF berichtet „Heute im Parlament“ live von der Wahl der Bundeskanzlerin. Es wird Angela Merkels vierte Amtszeit, der allerdings „Deutschlands schwierigste Regierungsbildung“ voranging. Diesen „langen Weg“ beleuchten am Mittwoch, 14. März […]

Gesamtzahl an Frauen in Führungspositionen trotzdem gering Trend zur Gender-Vielfalt bleibt aus Grundsätzlicher Handlungs- und Kulturwandel nötig Im Vergleich zum Vorjahr beschäftigen weltweit zunehmend mehr Mittelständler (75 % in 2018 vs. 66 % in 2017) mindestens eine Frau in Vorstand oder Geschäftsführung ihrer Unternehmen. Dies ist das wesentliche Ergebnis der internationalen Studie „Women in Business“, […]