Auf dieser Couch wurde Sex-Geschichte geschrieben / Ein besonderes Andenken an Erika Berger wird bei United Charity für den guten Zweck versteigert Sie brach zahlreiche Tabus und revolutionierte die Themen Sex und Erotik in der Öffentlichkeit: die 2016 verstorbene Moderatorin Erika Berger. United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, hat nun die einzigartige Möglichkeit, ein ganz besonderes Andenken an die legendäre Sex-Expertin zu versteigern: eines der Kultsofas, auf denen sie ihre RTL-Sendung „Eine Chance für […]

Uncensored Playlist: Mit Pop-Songs die Zensur umgehen Sperrfrist: 12.03.2018 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. +++ ZUM WELTTAG GEGEN INTERNETZENSUR AM 12. MÄRZ +++ Uncensored Playlist: Mit Pop-Songs die Zensur umgehen – Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März (Diese Meldung finden Sie ab Montag auch auf der ROG-Webseite.) 09.03.2018 – Zum […] Weiterlesen …

ZDFüberträgt Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit / Peter Maffay erhält „Buber-Rosenzweig-Medaille“ (FOTO) Auf der Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit werden alljährlich Persönlichkeiten für ihr Engagement im christlich-jüdischen Dialog mit der „Buber-Rosenzweig-Medaille“ ausgezeichnet. Preisträger ist in diesem Jahr der Musiker Peter Maffay. Das ZDF überträgt am Sonntag, 11. März 2018, 23.35 Uhr, unter dem Titel „Brücken bauen“ eine Zusammenfassung der Feier aus dem Ruhrfestspielhaus zu Recklinghausen. Peter Maffay […] Weiterlesen …

Bewegt das Herz – schützt den Regenwald: Brasiliens Hitgiganten geben Charity-Konzert für Rüdiger Nehbergs Amazonas-Projekte Passend zum Auftakt des deutsch-brasilianischen Länderspiels erwartet ein ganz besonderes Highlight den Berliner Eventplan: Unter dem Motto „Vanessa da Mata & Daniel Jobim for Amazonia“ spielen die Bossa-Nova-Legenden zugunsten Rüdiger Nehbergs Menschenrechtsorganisation TARGET e. V. im Funkhaus Berlin. Schon jetzt werden die Konzerte am 25./26. März als DIE Brasilienevents des Jahres gehandelt. Vanessa da Mata […] Weiterlesen …

Rhodos-Forum 2018 mit Joschka Fischer Das Forschungsinstitut Dialog der Zivilisationen veranstaltet am 5. und 6. Oktober 2018 das Rhodes Forum 2018 Dialogue of Civilizations for Our Common Future. Die zum 16. Mal auf der griechischen Insel Rhodos stattfindende Veranstaltung steht unter dem Motto Making Multilateralism Work: Enhancing Dialogue on Peace, Security, and Development. Staats- und Regierungschefs, internationale Experten, Geschäftsleute, Wissenschaftler […] Weiterlesen …

Welttag des Hörens 2018 – Prominente, Verbände und Fachgesellschaften engagieren sich „Hear the future … and prepare for it“ lautet das Motto der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Welttag des Hörens 2018. Ziel dieses besonderen Tages ist es, weltweit auf die Bedeutung guten Hörens und den Schutz des Hörsinns hinzuweisen. Bundesweit machen sich Hörakustiker, Hörgerätehersteller, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Prominente sowie Verbände und Fachgesellschaften für das Thema Hören und eine frühzeitige […] Weiterlesen …

MDR: Drei Jahre nach Mord an Kremlkritiker – Nemzow-Tochter kritisiert Russland-Wahl Die Tochter des ermordeten Kremlkritikers Boris Nemzow hat zum Jahrestag der Tat die russische Führung scharf kritisiert. Die im März anstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland seien lediglich der Übergang zu Putins vierter Amtszeit, sagte Schanna Nemzowa dem MDR-Osteuropaportal „Heute im Osten“. „Ich habe keine zwei Optionen, keinen Kandidaten, den ich unterstützen würde und ich habe nicht […] Weiterlesen …

Sonja Zietlows Dschungeloutfits bringen 3.200 Euro für den guten Zweck / Zugunsten ihres Vereins Beschützerinstinkte e.V. wurden Blusen und Accessoires der Moderatorin bei United Charity versteigert Am Montagabend ging die Versteigerung von Sonja Zietlows Outfits aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfolgreich zu Ende. Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, www.unitedcharity.de, erzielte damit die stolze Summe von 3.242 Euro. Diese wird nun ohne Abzug an den von der Moderatorin mitgegründeten Verein Beschützerinstinkte e.V. weitergeleitet. Der höchste […] Weiterlesen …

Tatort-Kommissar Oliver Mommsen versucht sich als Friseurlehrling (FOTO) Vorurteile gegenüber einem Beruf? Wer kennt das nicht? Um ein Zeichen für die Ausbildung im dualen System zu setzen, stellte sich Tatort-Kommissar Oliver Mommsen als Azubi für einen Tag zur Verfügung. Am 14. Februar besuchte er den Friseursalon Haarphilosophie in Potsdam. Anlass des Besuchs war ein Gewinnspiel im Rahmen des Tags der Bildung am 8. […] Weiterlesen …