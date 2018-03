START » Posts tagged with » hilfsorganisation

Uncensored Playlist: Mit Pop-Songs die Zensur umgehen Sperrfrist: 12.03.2018 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. +++ ZUM WELTTAG GEGEN INTERNETZENSUR AM 12. MÄRZ +++ Uncensored Playlist: Mit Pop-Songs die Zensur umgehen – Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März (Diese Meldung finden Sie ab Montag auch auf der ROG-Webseite.) 09.03.2018 – Zum […] Weiterlesen …

Teenagerschwangerschaften: Täglich bringen auf den Philippinen über 500 minderjährige Mädchen ein Kind zur Welt Jede zehnte Mutter auf den Philippinen ist bei der Geburt ihres ersten Kindes minderjährig. Und die Zahl der Teenager-Schwangerschaften steigt stetig an und ist die höchste in Südostasien. Über 500 Babys werden in dem Inselstaat täglich von Mädchen unter 19 Jahren zur Welt gebracht. Zwei Drittel der jungen Mütter stammen aus armen Verhältnissen. „Es mangelt […] Weiterlesen …

Sieben Jahre Krieg in Syrien: Eine unfassbare menschliche Tragödie Im März 2011 brach der Syrien-Konflikt aus, der nach wie vor mit unerbittlicher Härte geführt wird. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind unbeschreiblich: Hunderttausende Syrer wurden getötet, 6,1 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht und 5,6 Millionen suchten als Flüchtlinge Schutz und Sicherheit in den Nachbarländern. „Sieben Jahre Krieg haben eine unbeschreibliche […] Weiterlesen …

8. März – Internationaler Frauentag: Frauen mit Behinderung sind zehnmal öfter von sexueller Gewalt betroffen Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März macht Handicap International (HI) darauf aufmerksam, dass weltweit eine von drei Frauen Opfer von Gewalt ist. Frauen mit Behinderung sind besonders gefährdet. Sie erleiden sehr viel häufiger Gewalt. Weltweit sind nach aktuellen Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO 35 Prozent der Frauen und Mädchen physischer, emotionaler und/oder sexueller Gewalt durch […] Weiterlesen …

71 Prozent der Betroffenen von Sklaverei sind Mädchen und Frauen / Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 2018 40,3 Millionen Menschen leben weltweit in Sklaverei. Mit rund 71 Prozent der Betroffenen sind insbesondere Frauen und Mädchen Opfer von Sklaverei und Menschenhandel. Die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) setzt sich weltweit für Betroffene ein. Eine von ihnen ist die 10-jährige Megala aus Indien, die aus Zwangsprostitution befreit wurde. Anlässlich des Weltfrauentages appelliert IJM, diese […] Weiterlesen …

Putzen, waschen, bügeln… / Millionen Mädchen werden in fremden Haushalten ausgebeutet Anlässlich des morgigen Weltfrauentages macht das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes auf die Ausbeutung von minderjährigen Hausangestellten aufmerksam: Weltweit arbeiten laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) etwa 10 Millionen Kinder in fremden in Hauhalten – über 70 Prozent davon sind Mädchen. Viele von ihnen haben extrem lange Arbeitszeiten und schuften unter sklavenähnlichen Bedingungen. Sie leben oft fernab […] Weiterlesen …

Internationaler Frauentag am 8. März / Jede Dritte hat physische oder sexualisierte Gewalt erfahren / DSW: „Rechte von Mädchen und Frauen nicht länger mit Füßen treten!“ Weltweit hat rund ein Drittel aller Mädchen und Frauen physische oder sexualisierte Gewalt erfahren. Die Täter kommen häufig aus dem unmittelbaren Umfeld. Die Folgen für die Betroffenen sind oft gravierend: Viele werden ungewollt schwanger und müssen Schule oder Ausbildung abbrechen, werden mit HIV infiziert, leiden an Depressionen oder begehen Selbstmord. Das gibt die Deutsche Stiftung […] Weiterlesen …

Termin: ROG-Geschäftsführer am 9. März vor Ort bei Prozess gegen Cumhuriyet-Journalisten in Istanbul Am Freitag geht in Istanbul der Prozess gegen 18 Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Tageszeitung Cumhuriyet weiter. Sie sind der „Unterstützung von Terrororganisationen“ angeklagt, ihnen drohen bis zu 43 Jahre Haft. Am Freitag wird die Stellungnahme des Staatsanwalts erwartet. Reporter ohne Grenzen betrachtet den Prozess als politisch motiviert und fordert die Freilassung aller Angeklagten. Cumhuriyet-Chefredakteur Murat […] Weiterlesen …