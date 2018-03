START » Posts tagged with » finanzen

Wirecard und Sodexo unterstützen die öffentlichen Verwaltungen in der digitalen Transformation / Kooperation zur Vereinfachung der staatlichen Leistungserbringung im kommunalen Bereich Wirecard, einer der führenden Spezialisten für digitale Finanztechnologie, und Sodexo, Marktführer für Steuerungslösungen für die öffentliche Verwaltung, schließen eine Kooperation und unterstützen Jobcenter und Kommunen in der digitalen Transformation. Mit einem neuen elektronischen Gutschein entsprechen Wirecard und Sodexo den Anforderungen der Verwaltungen nach immer zielgerichteteren Lösungen. Neben vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten bringt das neue Bezahlmedium eine deutliche […]

„Einkommen für alle“ von Götz W. Werner ab sofort in erweiterter und aktualisierter Neuausgabe erhältlich (FOTO) „Wirtschaftszyklen und Lebenszyklen verlaufen in der Welt von heute fast überall vollkommen asynchron. Es ist längst zum Normalfall geworden, dass Menschen zeitweise keinen Erwerbsarbeitsplatz haben; dass ihre Berufe verschwinden oder deren Anforderungen sich zumindest radikal verändern.“ Das schreibt dm-Gründer Professor Götz W. Werner in der überarbeiteten, aktualisierten und erweiterten Neuausgabe von „Einkommen für alle“, die ab […] Weiterlesen …

Erfolgreiche Expansion von Frischpack / Unternehmen erwirbt neuen Standort und investiert in innovative Technik Frischpack will Käsereien, Großhandel und Großverbraucher, Industrie und Systemgastronomie sowie Lebensmitteleinzelhandel inklusive Discount Appetit auf Käse machen. Die unabhängige mittelständische Unternehmensgruppe bestehend aus der Frischpack GmbH in Mailling und der im Sommer 2017 erworbenen Baackes & Heimes GmbH in Viersen, hat 2017 mehr als 60.000 Tonnen Käse und somit ein Plus von 2.000 Tonnen gegenüber […] Weiterlesen …

CSU verschiebt angekündigtes Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge – Aiwanger: Bankrotterklärung der Staatsregierung Paukenschlag heute bei der Fraktionsgeschäftsführersitzung im bayerischen Landtag: Die CSU verschiebt die für den 22. März angekündigte Vorstellung ihres Gesetzes zur Abschaffung der unseligen Straßenausbaubeiträge „auf die Zeit nach Ostern“ – wann auch immer das genau sein wird. Die erste reguläre Sitzung nach Ostern findet am 10. April statt. Ob dort endlich mit dem Gesetz […] Weiterlesen …

SÜDWIND legt Fokus auf Heimatüberweisungen und fordert Modernisierung von Geldtransfers Viele MigrantInnen senden regelmäßig Geld in ihr Herkunftsland, um ihre Familienangehörigen zu unterstützen. Für viele Familien in Entwicklungsländern stellen diese Überweisungen die Haupteinnahmequelle dar. Doch wenn MigrantInnen für diese Heimatüberweisungen (engl. Remittances) eine reguläre Banküberweisung nutzen, müssen sie hohe Gebühren zahlen. Darüber hinaus sind die Transfers häufig umständlich, intransparent und dauern zu lang. Das Bonner […] Weiterlesen …

Partnerschaft: Zoff um den Zaster. / forsa-Studie zum Streitpunkt Finanzen in Beziehungen. (FOTO) Viele Partnerschaften zerbrechen an Konflikten aufgrund einer unterschiedlichen Einstellung zu Geld. Besonders häufig entzündet sich der Streit daran, dass der Partner bzw. die Partnerin für „unnötige“ Dinge zu viel ausgibt. Vermeintlich verzichtbare Geldausgaben haben 36 Prozent aller Paare in Deutschland schon mal auf die Palme gebracht, wie eine aktuelle Umfrage von forsa im Auftrag von […] Weiterlesen …

Unbegrenzt Urlaub, Wäscheservice und Weltreise nach fünf Jahren: Der wahrscheinlich attraktivste Arbeitgeber Europas kommt nach Deutschland Unlimitierte Urlaubstage, acht Wochen „remote work“ pro Jahr, also arbeiten von überall, eine Rückerstattung von privaten Reisekosten und eine Weltreise zum Betriebsjubiläum – das mehrfach ausgezeichnete Fintech-Startup Advanon setzt neue Standards in Sachen Unternehmenskultur. Nun expandiert „der grosszügigste Arbeitgeber der Schweiz“ mit Hauptsitz in Zürich nach Deutschland. Ein Office in Berlin gibt es bereits, erste […] Weiterlesen …

Kasachstan rollt Prozess gegen Oligarchen Muchtar Abljasow neu auf / Englisches Gericht bestätigt: Vermögen des Ex-Bankers bleibt eingefroren Das Handelsgericht England und Wales (Commercial Court of England and Wales) mit Sitz in London bestätigte, dass das Vermögen des kasachischen Oligarchen Muchtar Abljasow weiterhin eingefroren bleibt. Dies gilt auch für jene Vermögenswerte, die für ihn von seinem Schwiegersohn Jlias, dem Sohn Khrapunovs, verwaltet werden. Jlias verweigert bislang Auskünfte über das Vermögen, das er für […] Weiterlesen …

„ZDF.reportage“ begleitet Gerichtsvollzieher im Alltag und in der Ausbildung (FOTO) „Geld oder Gefängnis?“: Am Sonntag, 4. März 2018, 18.00 Uhr, begleitet die „ZDF.reportage“ Gerichtsvollzieher im Alltag und in der Ausbildung. „Du weißt nie, was dich an der nächsten Haustür erwartet“, sagt Frank Neuhaus, Vorsitzender des Gerichtsvollzieherbundes NRW und seit über 20 Jahren aktiv im Dienst. Und genau das mache für ihn die Arbeit als Gerichtsvollzieher […] Weiterlesen …