Weltfrauentag: In der ManpowerGroup ist mehr als jede zweite Führungskraft weiblich Selbst im Top Leadership sind knapp ein Drittel der Positionen mit Frauen besetzt – Für das mittlere Management wird eine Frauenquote von 40 Prozent angestrebt – Personalchefin Anke Anderie treibt die Entwicklung voran Die ManpowerGroup hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in Führungspositionen weiter zu erhöhen. Laut der jüngsten Erhebung sind rund 58 Prozent […]

Aktueller Job-Trend: Frei sein / Arbeitsmarktanalyse des Indeed Hiring Labs zeigt: Freelancing Jobs werden immer attraktiver (FOTO) Freiberufliche Tätigkeiten gewinnen immer mehr an Attraktivität auf dem deutschen Arbeitsmarkt. So hat sich Anzahl der Suchen nach derartigen Jobs in den letzten zwei Jahren mit einem Anstieg um 94,7 Prozent nahezu verdoppelt. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsmarktanalyse des Indeed Hiring Labs. Unter der Leitung von Annina Hering, Economist bei Indeed, wurden dafür bundesweite […] Weiterlesen …

LinkedIn zum Weltfrauentag – „Gender Gap“ in deutschen Chefetagen schließt sich erst 2058 (FOTO) Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist in Deutschland seit 2009 um durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr gewachsen – das ergibt eine Datenanalyse* des weltweit größten Karrierenetzwerks LinkedIn. Deutschland schneidet damit besser ab als Frankreich und das Vereinigten Königreich, von einer fairen Verteilung kann aber noch lange keine Rede sein: Wächst der Frauenanteil im aktuellen […] Weiterlesen …

Digitale Arbeitswelt? Viele gute Gründe für den Aufbau von interdisziplinären Kompetenzen -Brainjoin Gruppe mit berufsbegleitender Fortbildung, Aufbau von Unternehmens Know-how im Retention Health Management, Coachingausbildung mit Markenschutz -Kompetenzaufbau und Vermittlung von Kenntnissen aus Neurobiologie, Stressforschung, zielführende Prävention zum Erhalt von Gesundheit und Leistungsfähigkeit In unserer digitalen Gesellschaft wird die physische und mentale Balance zum Erfolgsfaktor. Was theoretisch so einfach klingt, ist in der Praxis eine Mammutaufgabe. […] Weiterlesen …

Bewerbung: Fachkräfte erwarten nach zwei Wochen eine verbindliche Antwort In vielen Berufen ist die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern hoch. Fachkräfte können entsprechend selbstbewusst sein. Was sie heute von einem Bewerbungsprozess erwarten, hat StepStone im Rahmen einer großen Studie untersucht. Die Online-Jobplattform hat rund 20.000 Fach- und Führungskräfte sowie 3.500 Rekrutierungsverantwortliche zum Thema Jobsuche und Personalgewinnung befragt. Ein für Personalabteilungen in Deutschland hoch relevantes Ergebnis: […] Weiterlesen …

Tausende Jobs vermittelt: Die DWDL.de Jobbörse feiert 10. Geburtstag Seit März 2008 bietet das Medienmagazin DWDL.de neben der tagesaktuellen Information für die Medienwirtschaft auch die inzwischen wichtigste Plattform für Jobs in der TV-Branche. Gestartet in der Wirtschaftskrise und aufgeblüht im Golden Age of Television: Die Jobbörse des Medienmagazins DWDL.de bietet zum 10. Geburtstag mit mehr als 450 aktuellen Stellenanzeigen von mehr als 110 Unternehmen […] Weiterlesen …

Korrektur – phoenix Thema: Fachkräftemangel – Dienstag, 06. März 2018, 9.30 Uhr Achtung: Die Anfangszeit hat sich geändert! Kaum eine Woche vergeht, in der nicht mindestens ein Unternehmer in Deutschland beklagt, seinem Unternehmen fehle Fachpersonal. Vor allem in den Bereichen der Digitalisierung und der Pflege hinterlässt der Mangel an ausgebildetem Personal bereits seine Spuren. Doch kann man wirklich von einem flächendeckenden Mangel an Fachkräften in Deutschland sprechen? […] Weiterlesen …

DVAG bietet Top-Karrierechancen in der Finanzberatung: Beste Jobperspektiven für Frauen (FOTO) Die Chancengleichheit im Beruf wird besonders anlässlich des Weltfrauentages am 8. März öffentlich viel diskutiert. Frauen sind dabei vor allem faire Aufstiegschancen, flexibleres Arbeiten und eine leistungsgerechte Vergütung wichtig. Genau das bietet seit jeher die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG). „Bereits seit der Gründung vor über 40 Jahren erhalten Frauen und Männer bei der DVAG dieselben […] Weiterlesen …

LEADING EMPLOYERS Deutschland 2018 veröffentlicht (FOTO) Aus über 70.000 Unternehmen wurden die LEADING EMPLOYERS – das Top 1% der Arbeitgeber in Deutschland – für ihre herausragende Qualität und Attraktivität ausgezeichnet. Den Spitzenplatz sicherte sich in diesem Jahr die DZ Bank aus Frankfurt, vor dem Sportartikelhersteller PUMA aus Herzogenaurach und der R&V Versicherung aus Wiesbaden. Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, Regionen und […] Weiterlesen …