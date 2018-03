START » Posts tagged with » religion

Ratsreise ins Südliche Afrika/ Delegation des Rates der EKD besucht Südafrika und Namibia Eine Delegation des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) reist heute (5. März) bis zum 15. März nach Südafrika und Namibia. Zehn Jahre nach dem letzten Besuch eines Rates der EKD im südlichen Afrika dient die Delegationsreise dem neuen Rat zur Wahrnehmung der kirchlichen, sozialen und politischen Situation in beiden Ländern. Besucht werden Johannesburg/Pretoria, […]

Neue Wertschätzung für den Reformationstag/ Rat der EKD: Dankbar für Debatten in Bundesländern Nachdem der 31.10.2017 anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation bundesweit frei war, haben in diesen Tagen Schleswig-Holstein und Hamburg die parlamentarischen Weichen für den Reformationstag als neuen Feiertag gestellt. Niedersachsen und Bremen wollen noch im Frühjahr hierüber entscheiden. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der heute in Hannover zusammengekommen ist, hält zu den […] Weiterlesen …

Große Anteilnahme nach Tod von Billy Graham / US-Präsident Trump kommt zur Beerdigung am 2. März Der Tod des US-Evangelisten Billy Graham hat international große Anteilnahme ausgelöst. Führende Politiker betonten die Einzigartigkeit des Pastors, der mit seinen Predigten mehr als 200 Millionen Menschen weltweit erreichte. Die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Bill Clinton hatten zu Beginn der Woche am aufgebahrten Sarg Grahams ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Die Beerdigung wird […] Weiterlesen …

Nach dem Tod des bekannten US-Evangelisten / Geschenke der Hoffnung e.V. trägt Erbe von Billy Graham weiter Geschenke der Hoffnung e.V. trauert um Billy Graham. Die Wurzeln des christlichen Werks gehen auf den am 21.02.2018 verstorbenen und weltweit geschätzten US-Evangelisten zurück: 2001 ist der Verein aus der Billy Graham Evangelistic Association hervorgegangen. Deshalb ist auch Grahams Lebensaufgabe, die christliche Botschaft weiterzugeben, ein Grundpfeiler der Arbeit von Geschenke der Hoffnung. Bekannt ist das […] Weiterlesen …

„Die Bilder triumphierenüber die Realität“/ Ökumenischer Empfang bei der 68. Berlinale Sperrfrist: 18.02.2018 18:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. Auf die einschneidenden Folgen der Digitalisierung sind Kirchenvertreter beim traditionellen Ökumenischen Empfang anlässlich der 68. Berlinale heute (Sonntag, 18. Februar 2018) eingegangen. „Das Kino hat im Zuge der Digitalisierung seine Möglichkeiten, die Bilder zu perfektionieren und für […] Weiterlesen …

Brand: Einsatz für Religionsfreiheit wird verstärkt CDU/CSU setzen Beauftragten und regelmäßigen Bericht der Bundesregierung durch CDU und CSU haben im Koalitionsvertrag mit der SPD konkrete Maßnahmen durchgesetzt, um den weltweiten Schutz der Religionsfreiheit zu verstärken. Hierzu erklärt der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand: „Kernanliegen unserer Menschenrechtspolitik ist die weltweite Anerkennung des elementaren Menschenrechts auf Religionsfreiheit. Im Koalitionsvertrag konnten CDU und […] Weiterlesen …

BKA-Bericht kommt deutlich zu spät / Erst nach Mord an afghanischer Christin werden religiös motivierte Übergriffe erfasst Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 2017 knapp 100 christenfeindliche Übergriffe registriert. Nach dem Mord an einer afghanischen Mutter und Konvertitin in Prien im April 2017 ließ Bundesinnenminister de Maizière schließlich christenfeindliche Übergriffe erstmals vom BKA gesondert erfassen, laut Polizeisprecher Thomas Neuendorf ab 1. August 2017. Wie viele Fälle wurden 2017 also nicht erfasst? Wie viele Nachträge […] Weiterlesen …

Deutschland zum ersten Mal weltweit zweitgrößter Geber des UN-Flüchtlingskommissariats Deutschland ist zum zweitgrößten Geber des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) aufgestiegen. Nach am Donnerstag veröffentlichten Angaben hat das Land dem UN-Flüchtlingshilfswerk im vergangenen Jahr 476,9 Millionen Dollar (385 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt. Damit hat Deutschland sogar die Europäische Union (436 Millionen Dollar) deutlich überholt. Die Nummer 1 bleiben nach wie vor die USA […] Weiterlesen …

In Partnerschaft mit dem Islam Weibliche Genitalverstümmelung beenden / Annette und Rüdiger Nehberg setzen mit ihrer Organisation TARGET e.V. auf die Kraft der Religion Wenn Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) in den Ursprungsländern gestoppt wird, schützt dies auch Mädchen aus Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund in Europa. Annette und Rüdiger Nehberg haben mit ihrer Menschenrechtsorganisation TARGET e.V. die enge Partnerschaft mit dem Islam gesucht, um dieses Verbrechen zu beenden. Ihr Ansatz: Religion trifft ins Herz, denn dort muss Veränderung geschehen. Über […] Weiterlesen …