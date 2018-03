Am 9. März 2018 wurde im Hotel InterContinental Berlin der Mestemacher Preis „Spitzenvater des Jahres“ bereits zum 13. Mal verliehen. Jeweils 5.000 Euro haben die Preisträger Andreas Altwicker aus Bonn und Jürgen Gerold Ott aus dem Raum Stuttgart erhalten. 2.500 Euro wurde an den Sonderpreisträger Peter Justenhoven aus München überreicht. Dazu stellen wir für Redaktionen […]

Das Kölner Great Place to Work Institut hat zum dritten Mal den Landeswettbewerb «Beste Arbeitgeber in NRW» ausgerichtet. Die Preisträger 2018 stehen nun fest. 57 Unternehmen aller Branchen und Größen wurden für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet. Zuvor hatten sich diese auf den unabhängigen Prüfstand und […]

Auf der Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit werden alljährlich Persönlichkeiten für ihr Engagement im christlich-jüdischen Dialog mit der „Buber-Rosenzweig-Medaille“ ausgezeichnet. Preisträger ist in diesem Jahr der Musiker Peter Maffay. Das ZDF überträgt am Sonntag, 11. März 2018, 23.35 Uhr, unter dem Titel „Brücken bauen“ eine Zusammenfassung der Feier aus dem Ruhrfestspielhaus zu Recklinghausen. Peter Maffay […]

American Express ist als Top Employer 2018 ausgezeichnet worden. Damit erhielt das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main zum zweiten Mal in Folge die begehrte Zertifizierung des Top Employer Institute. Seit 1991 untersucht das Top Employers Institute Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und Personalstrategie. „Um sich als Firma weiterzuentwickeln, ist es ist wichtig, den Mitarbeitern zuzuhören“, so […]