P&G unter den Top-Arbeitgebern in Hessen (FOTO) Procter & Gamble Service GmbH belegt Spitzenplatz beim „Great Place to Work® Wettbewerb“ mit herausragenden Ergebnissen bei Vertrauenskultur, Sozialleistungen und Gesundheitsförderung Seit der Gründung vor über 180 Jahren setzt Procter & Gamble (P&G) auf zufriedene und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Kreativität, ihre Expertise und ihr Wille, den Alltag der Menschen auf der ganzen Welt […]

Syrien: Türkische Militärs vor Afrin / medico-Partner leisten medizinische Nothilfe und befürchten Häuserkämpfe / Frankfurter Hilfsorganisation kritisiert Schweigen der Bundesregierung Ähnlich wie im syrischen Ost-Ghouta spitzt sich nun auch die Situation im syrisch-kurdischen Kanton Afrin zu. Noch sind die Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung laut der Ärzte und medico-Partner in Afrin verglichen mit Ost-Ghouta gering. Das könnte sich, so befürchten die Mediziner vor Ort, sehr schnell ändern, denn die türkische Truppen und ihre syrisch-dijahidistischen Allierten sind […] Weiterlesen …

Der TQS Angebotsprofi nun auch als Online-Lehrgang verfügbar / Ein neuer Vertriebslehrgang der Integrata Cegos Group und der Deutschen Vertriebsberatung Ein seit Jahren gefragtes Vertriebsseminar, der TQS Angebotsprofi der Deutschen Vertriebsberatung (DV), steht ab sofort auch als digitaler und interaktiver Zertifikatslehrgang zur Verfügung. Die Integrata Cegos Group hat gemeinsam mit der DV als Kooperationspartner eine Online-Version des TQS Angebotsprofis entwickelt und in ihr Weiterbildungsangebot aufgenommen. Der Lehrgang umfasst zwei Kompetenzbausteine mit über 50 Lernmodulen und […] Weiterlesen …

Adacor Hosting zählt zu den besten Arbeitgebern in Hessen (FOTO) Mehr als nur ein Arbeitsplatz: Adacor Hosting ist am vergangenen Freitag beim Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in Hessen 2018“ von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Prämiert wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten besonders attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten. Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Adacor Hosting zu zentralen Arbeitsplatzthemen […] Weiterlesen …

AIDA Cruises baut Schule auf den Philippinen mit der Reiner Meutsch Stiftung FLY& HELP AIDA Cruises setzt 2018 sein kontinuierliches Engagement für soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte fort. Am 09. März 2018 übergab Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability, auf der ITB in Berlin eine Spende in Höhe von 42.265 Euro für den Wiederaufbau einer Grundschule in Dinagat auf den Phillipinen an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & […] Weiterlesen …

Auf dieser Couch wurde Sex-Geschichte geschrieben / Ein besonderes Andenken an Erika Berger wird bei United Charity für den guten Zweck versteigert Sie brach zahlreiche Tabus und revolutionierte die Themen Sex und Erotik in der Öffentlichkeit: die 2016 verstorbene Moderatorin Erika Berger. United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, hat nun die einzigartige Möglichkeit, ein ganz besonderes Andenken an die legendäre Sex-Expertin zu versteigern: eines der Kultsofas, auf denen sie ihre RTL-Sendung „Eine Chance für […] Weiterlesen …

Heiß diskutiert – Wie wird die Pflege wieder menschenwürdiger? (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: Mehr Verantwortung, mehr Patienten, mehr Stress: Viele Pflegekräfte sind ausgelaugt, erschöpft und am Rande ihrer Kräfte. Azubis geben reihenweise auf, selbst Altgediente denken inzwischen darüber nach, den Job hinzuschmeißen und auszusteigen. CDU/CSU und SPD haben zwar in ihrem Koalitionsvertrag ein Sofortprogramm zur Stärkung der Pflege angekündigt – Kritiker halten das aber nur für den […] Weiterlesen …

Deutschlands Eisenbaner mit Herz auf einen Blick / Bahnkunden-Galerie komplett / Siegerkür am 17. April (FOTO) Im Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ stehen die Lieblingseisenbahner der Bahnkunden fest: 103 Bahnmitarbeiter aus fast allen Bundesländern hat die Allianz pro Schiene seit dem Einsendeschluss am 31. Januar identifiziert. Grundlage aller Nominierungen sind Reisegeschichten der Fahrgäste, die damit ihre persönlichen Bahnmitarbeiter für den Titel vorgeschlagen haben. Im laufenden Wettbewerbsjahr sind rund 200 Bahnkundenvorschläge bei der […] Weiterlesen …

Die Vermessung der Startup Welt / Drei Kontinente im Schulterschluss für bessere Wachstumsbedingungen von Startups und jungen Wachstumsunternehmen mit einem Fokus auf die Metropolregion Frankfurt Was verbindet einen 28-jährigen chinesischen Durchstarter und Gründer dreier millionenschwerer Unternehmen, Startup Genome – eine in San Francisco ansässige Organisation, die weltweit Startup-Ökosysteme entwickelt, die mehr als 100 Jahre alte Goethe-Universität Frankfurt und das seit Ende 2016 bestehende TechQuartier – die zentrale Startup-Community-Plattform in der Metropolregion Frankfurt? Diese vier internationalen Partner sind der Überzeugung, dass […] Weiterlesen …