Otto Molden würde es heute wieder tun! Am 13. März wäre Otto Molden, NS-Widerstandskämpfer, Gründer des Europäischen Forums Alpbach und Verfechter der Idee eines föderalistischen Europa, hundert Jahre alt geworden. Moldens Leben stand im Zeichen des engagierten Ringens um humanistische und demokratische Werte. Das Europäische Forum Alpbach leitete er von 1945 bis 1960 und von 1971 bis 1992. „Mit der Gründung des […]

Equal Pay Day Köln am 14.03.2018 – Aktionswoche startet Equal Pay Day Köln am 14.03.2018 – Aktionswoche startet -Aktionstag gegen Entgeltungleichheit in Köln am 14.03.2018 -Jetzt noch anmelden zur kostenfreien Teilnahme -Equal Pay Card – Eine Woche mehr fürs Geld Unter dem Motto „Transparenz gewinnt – das WIR stärkt MICH“ veranstaltet der Club Köln der Business and Professional Women (BPW) Germany am 14. März […] Weiterlesen …

Gustav Mahler Jugendorchester gastiert in Bad Schandau Ab dem 14. März gastiert das Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) für einige Tage in der Kurstadt Bad Schandau. Im Hotel Elbresidenz an der Therme studiert das Ensemble die Stücke für seine Ostertournee ein. Zudem finden am 20. März und am 6. April jeweils um 19:30 Uhr Konzerte des Orchesters in der St.-Johanniskirche statt. Das GMJO […] Weiterlesen …

Ein Hoch auf uns! – Teamcup der Systemgastronomie (Mynewsdesk) Der 9. Teamcup der Systemgastronomie in Hamburg, direkt bei der INTERNORGA war ein voller Erfolg. Knapp 100 Auszubildende aus der Systemgastronomie von rund 30 Marken haben bis zur letzten Minute gekämpft. Bei der anschließenden Siegerehrung im Theater Schmidtchen auf der Hamburger Reeperbahn lobte BdS-Präsidentin Sandra Mühlhause in einer Videoschaltung den Teamgeist der Teilnehmer. ?Mein […] Weiterlesen …

Umsatzsteuer bei Bitcoin und anderen virtuellen Währungen Bitcoin & Co. sorgten für einen regelrechten Boom bei Anlegern. Für Unsicherheit sorgt aber die Besteuerung. Bezüglich der Umsatzsteuer hat das Bundesfinanzministerium für mehr Klarheit gesorgt. Der EuGH hatte bereits mit Urteil vom 22. Oktober 2015 entschieden, dass der Umtausch von konventionellen Währungen in Kryptowährungen wie den Bitcoin und umgekehrt von der Umsatzsteuer befreit ist […] Weiterlesen …

Kölner Stadt-Anzeiger: Ditib organisiert Jugend-Reise mit Besuch bei „Heerführer“ Erdogan Eine Türkei-Rundreise der Türkisch-Islamischen Union Ditib für junge Erwachsene ruft Kritiker des Islam-Verbands auf den Plan. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montag-Ausgabe) berichtet, findet die Reise in den NRW-Osterferien vom 24. bis 31. März, für die in Ditib-Moscheegemeinden geworben wird, ihr „Finale“ laut Programm in Ankara mit einem Besuch im Präsidentenpalast bei „unserem obersten Heerführer“ (Baskomutan), […] Weiterlesen …

Rheinische Post: Schutzquote für Flüchtlinge hängt von Bundesland ab Bei der Schutzquote für Flüchtlinge gibt es in den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede. Das zeigen Einzelauswertungen aus den Ländern durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Montagausgabe) vorliegen. Demnach schwankte die Schutzquote im vergangenen Jahr zwischen 72,8 Prozent im Saarland und 24,5 Prozent in Brandenburg. Während 2017 […] Weiterlesen …

Rheinische Post: Grüne halten Heimatabteilung im Innenministerium für nicht ausreichend Die Grünen haben Zweifel an der Konstruktion des neuen Innen-, Heimat- und Bauministeriums angemeldet. „Die Stärkung von Regionen und des sozialen Miteinanders muss eine Querschnittsaufgabe der gesamten Bundesregierung werden“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). Es reiche nicht, dies als Unterabteilung in einem Ministerium anzusiedeln. Zudem drohe sich das nun […] Weiterlesen …

Rheinische Post: Grüne: Steuerzahler müssen Strafe für Dieselpolitik der Regierung berappen Die Grünen haben vor den Konsequenzen des Bruchs von EU-Recht durch die Diesel-Politik der Bundesregierung gewarnt. „Die fällige Strafzahlung wird der Steuerzahler berappen müssen“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). Ohne die von der Regierung abgelehnte blaue Plakette hätten Autofahrer zudem keine Übersicht mehr, in welche Stadt sie noch fahren […] Weiterlesen …