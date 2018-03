NOZ: NOZ: Streit um Hartz IV: Wagenknecht wirft Spahn Verhöhnung von Betroffenen vor Fraktionschefin der Linken spricht von „Armutszeugnis für Deutschland“ Osnabrück.- In der Debatte um Armut in Deutschland hat die Linksfraktion im Bundestag sich scharf gegen „arrogante Belehrungen“ des künftigen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) gewandt. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag): „Hartz IV mutet Eltern zu, ihre Kinder für 2,70 Euro am Tag zu […]

NOZ: NOZ: Niedersachsen: Land rechnet weiter mit hohen Millionenausgaben für Problemfluss Ems Gegen Schlick und schlechte Gewässerqualität – Ministerin: Zustand noch nicht verbessert Osnabrück.- Der Problemfluss Ems kommt das Land Niedersachsen in den nächsten Jahren weiter teuer zu stehen. Europaministerin Birgit Honé sagte im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag), allein für den geplanten Umbau des Sperrwerks in Ostfriesland fielen geschätzte Kosten von insgesamt 46 Millionen […] Weiterlesen …

Straubinger Tagblatt: Natascha Kohnen – Kandidatin mit schwieriger Mission „Ein neues Gesicht für Bayern“, wirbt die SPD für ihre Spitzenkandidatin und macht damit aus der Not eine Tugend. Erst seit Mai 2017 als Landeschefin im Amt, ist die 50-jährige Naturwissenschaftlerin vielen Bayern tatsächlich noch unbekannt. Ihr Schauspieler-Double sang nicht von ungefähr auf dem Nockherberg: „Ach, es ist schon ein Dilemma, man merkt nichts von […] Weiterlesen …

„Heute im Parlament“ und ZDF-Doku zur längsten Regierungsbildung (FOTO) Am 5. März 2018 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel zur Wahl der Bundeskanzlerin vorgeschlagen – am Mittwoch, 14. März 2018, 8.55 Uhr, im ZDF berichtet „Heute im Parlament“ live von der Wahl der Bundeskanzlerin. Es wird Angela Merkels vierte Amtszeit, der allerdings „Deutschlands schwierigste Regierungsbildung“ voranging. Diesen „langen Weg“ beleuchten am Mittwoch, 14. März […] Weiterlesen …

NOZ: NOZ: EU-Kommissar rechnet auch unter SPD-Finanzminister mit Fortsetzung deutscher Austeritätspolitik EU-Kommissar rechnet auch unter SPD-Finanzminister mit Fortsetzung deutscher Austeritätspolitik Moscovici: „Olaf Scholz ist der Tradition von Stabilität absolut verpflichtet“ Osnabrück. Die EU-Kommission geht davon aus, dass sich an der deutschen Austeritätspolitik auch unter einem SPD-geführten Finanzministerium grundsätzlich nichts ändert. In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte der für Wirtschaft und Währung zuständige […] Weiterlesen …

NOZ: NOZ: Bankenaufseher: Kleine Institute bei Meldepflichten entlasten Bankenaufseher: Kleine Institute bei Meldepflichten entlasten Bafin-Chef Hufeld sieht Höhepunkt der Regulierung erreicht Osnabrück. Bankenaufseher Felix Hufeld will kleine Banken beim Erfüllen von Vorschriften entlasten. „Es versteht sich von selbst, dass eine kleine Genossenschaftsbank nicht genauso reguliert und beaufsichtigt werden muss wie eine Großbank“, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Interview mit der […] Weiterlesen …

NOZ: NOZ: Medizinethiker Maio fordert höheres Honorar für ärztliche Beratungsgespräche Medizinethiker Maio fordert höheres Honorar für ärztliche Beratungsgespräche Freiburger Universitätsprofessor: Moderne Medizin unterliegt falschen Anreizen Osnabrück. Medizinethiker Giovanni Maio fordert ein Gesundheitssystem, das mehr Honorar für das ärztliche Beratungsgespräch bereitstellt: „Es muss sich für die Ärzte lohnen, weil man nur durch die Beziehungsmedizin dem Patienten einen guten Rat geben kann – den Rat, lieber nicht […] Weiterlesen …

phoenix mit zehntägigem Programm zur Russland-Wahl – Freitag, 08. März 2018 – Sonntag, 18. März 2018 Russland steht in diesem Jahr im besonderen Fokus des phoenix-Programms. Anlass sind die Präsidentschaftswahl am 18. März 2018 und die Fußball-WM im Sommer. phoenix liefert im linearen Programm als auch mit crossmedialen Angeboten mit Reportagen, Dokumentationen, Gesprächsformaten und ausführlicher Ereignisberichterstattung umfassende Hintergründe zu Europas großem Nachbarn im Osten. Der Sieger der Präsidentschaftswahlen in Russland steht […] Weiterlesen …

NOZ: Linke: Katastrophale Regierungspolitik Ursache für Angst vor dem Alter Linke: Katastrophale Regierungspolitik Ursache für Angst vor dem Alter Parteichef Riexinger fordert Konsequenzen: „1050 Euro Mindestrente und 12 Euro Mindestlohn“ Osnabrück. Die Partei Die Linke macht die ihrer Ansicht nach „katastrophale Politik der Bundesregierung“ dafür verantwortlich, „dass die Menschen Angst vor dem Alter haben“. Parteichef Bernd Riexinger sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag) mit Blick […] Weiterlesen …