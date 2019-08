Mittelbayerische Zeitung: Falsche Betroffenheiten / Von Jana Wolf

Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und

Sachsen am kommenden Sonntag ist die Betroffenheit groß. Prominente

Köpfe aus Politik und Wirtschaft sorgen sich um den Wahlausgang und

stellen betreten fest, dass Ostdeutschland viel zu lange

vernachlässigt wurde und die Wirtschaftskraft in Ost und West auch 30

Jahre nach der Wende weit auseinanderklafft. So hat sich nun

Industriepräsident Dieter Kempf zu Wort gemeldet und befunden: „Wir

haben den Menschen in Ostdeutschland viel zu wenig zugehört und auch

zu wenig hingeguckt.“ Jetzt, da die Politik um Stimmen und die

Wirtschaft um Stabilität bangt, verwundern solche reumütigen

Äußerungen kaum. Doch sie verraten mehr von der Sorge um eigene – in

Kempfs Fall ökonomische – Einbußen, als von sozialem Engagement und

einem ernsthaften Willen, die Verhältnisse im Osten dem Osten zuliebe

zu verändern. Und vor allem greifen sie in ihrer Analyse zu kurz.

Dabei trifft ein Teil von Kempfs jüngsten Ausführungen durchaus zu.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie hat recht,

wenn er sagt, dass der Internetzugang, die Dorfkneipe, der Bäcker

oder der Arzt in Teilen Ostdeutschlands, besonders in den ländlichen

Regionen, vernachlässigt wurden. Doch diese längst bekannten

Versäumnisse gibt es nicht nur im Osten. Strukturschwache Gegenden

finden sich im Ruhrgebiet, im Saarland und selbst im wirtschaftlich

starken Bayern. Doch mit dem Fokus auf diese Gegenden lässt sich

aktuell nicht Politik in eigener Sache machen – schließlich wird dort

jetzt nicht gewählt. Worüber Kempf und Co. dieser Tage dagegen lieber

nicht sprechen, ist das viel grundlegendere Problem eines

Stadt-Land-Gefälles, das das ganze Land überzieht. Der Internetzugang

ist nur dort stabil und schnell, wo die Wirtschaft angesiedelt ist

und die leistungsfähigen Teile der Gesellschaft sitzen, also um die

urbanen Zentren. Der Bäcker oder Metzger vor Ort wird verdrängt von

effizienteren Discounter-Ketten und Großanbietern. Landkrankenhäuser

und öffentlicher Nahverkehr werden nur dort erhalten und ausgebaut,

wo sie am Ende noch Rendite abwerfen. Die Dorfkneipe und das Gasthaus

um die Ecke machen am Ende dicht , weil die Gäste ausbleiben: Zu

viele sind in die Städte abgezogen. Es gibt einen Zusammenhang

zwischen all diesen Bereichen: Er liegt in der Ökonomisierung all

unserer Lebens- und Gesellschaftsbereiche. Diese Entwicklung wurde

über viele Jahre hinweg von Politik und Wirtschaft vorangetrieben –

nicht selten gerade von denjenigen, die nun betroffen auf den

ländlichen Osten blicken und sich wundern, dass junge Menschen in

Scharen abgewandert sind. Wir sind weit davon entfernt, diesen Trend

kritisch zu überdenken und einen Gang zurückzuschalten. So sagte etwa

der Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint

Gropp, es müsse mehr Geld in ostdeutsche Städte fließen, um die

Ost-Wirtschaft anzukurbeln und auf West-Niveau anzuheben. So zu tun,

als wäre mehr wirtschaftlicher Aufschwung die Lösung aller Probleme,

verkennt die Tatsache, dass viele Menschen gerade von dieser

Durch-Ökonomisierung abgeschreckt sind. Zuhören und Hingucken, wie

das Herr Kempf nun tun will, ist etwas anderes, als den

Wirtschaftsmotor anzufeuern. Die Entscheidung an der Wahlurne wird

längst nicht nur durch Wirtschaftslage und materielle Bedingungen

bestimmt. Politische, soziale, historische Faktoren spielen am

Wahltag eine Rolle – und das Gefühl, von den politischen und

wirtschaftlichen Entscheidungsträgern ernstgenommen zu werden.

Kurzfristige Betroffenheitsbekundungen vermitteln dieses Gefühl

sicher nicht. Die Defizite liegen hier nicht allein im Osten, sondern

auch bei jenen, die im Westen von oben herab über ihn urteilen.

