Rheinische Post: SPD drängt auf Mietenstopp noch in dieser Wahlperiode

Vor dem Koalitionsausschuss am Montagabend, bei

dem es auch um die Umsetzung der Beschlüsse des Wohngipfels gehen

wird, drängt die SPD auf die Einführung eines Mietenstopps noch in

dieser Wahlperiode. „Die Beschlüsse beim Wohngipfel waren nur ein

erster Schritt“, sagte der für Baupolitik zuständige

SPD-Fraktionsvize Sören Bartol der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Montag). Wichtig sei, dass man sie jetzt ohne Rosinenpickerei und

ohne Kompromisse als gesamte Bundesregierung schnell umsetze. „Wenn

wir es jedoch ernst meinen mit einer geeigneten Antwort auf diese

soziale Frage des Jahrhunderts, braucht es in dieser

Legislaturperiode zusätzlich den von der SPD geforderten

Mietpreisstopp“, drängte Bartol. Auch SPD-Vize Thorsten

Schäfer-Gümbel, Spitzenkandidat in Hessen, mahnte, die Verabredungen

müssten jetzt mit oberster Priorität umgesetzt werden, dafür müsse

sich insbesondere der Bau- und Innenminister Horst Seehofer (CSU)

zusammenreißen. Wie Bartol forderte auch Schäfer-Gümbel von der

Bundesregierung, eine Lösung bei den Bestandsmieten auf den Weg zu

bringen. „Wir wollen einen Mietenstopp für fünf Jahre, um Mietern

eine Atempause zu verschaffen“, sagte Schäfer-Gümbel.

