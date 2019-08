Rheinische Post: Kommentar / E-Scooter – kein ungebremster Spaß = Von Eva Quadbeck

E-Scooter-Fahren macht Spaß. Die Autorin dieser

Zeilen hat es in Berlin-Mitte ausgiebig probiert und fand es

großartig. Man schwebt und schlängelt mit Leichtigkeit durch die

Stadt. Kein Wunder, dass die kleinen Flitzer ein großes Geschäft

sind. Ein ungebremster Spaß können sie dennoch nicht sein.

Die E-Scooter sind auch deshalb mit für Deutschland erstaunlicher

Großzügigkeit für den Verkehr zugelassen worden, weil man sie als

Teil einer Verkehrswende sah. Zur Begründung, dass die E-Roller auf

die Straße müssen, wurde stets die letzte Meile angeführt. Doch diese

letzte Meile zum Beispiel von der S-Bahn zum Arbeitsplatz haben die

Menschen bisher zu Fuß, mit dem Rad oder auch dem Bus zurückgelegt.

Der E-Scooter sorgt nicht für weniger CO2-Ausstoß. Im Gegenteil:

Zumindest in Städten mit vielen Touristen dürften die E-Scooter sogar

für mehr Verkehr sorgen, weil es schlicht Spaß macht, mit ihnen

herumzudüsen.

Während üblicherweise in Deutschland alles haarklein geregelt

wird, herrscht bei den E-Scootern in Teilen Wildwest-Manier. Es gab

rund um ihre Straßenzulassung viel Euphorie. Sie symbolisierten nach

dem Diesel-Skandal den Aufbruch in ein Zeitalter der emissionsfreien

Fortbewegung, in dem wir per App zwischen vielen Fahrgelegenheiten

ohne Verbrennungsmotoren wechseln. So weit die Theorie. So leicht wie

das Fahren von E-Scootern ist die Sache mit der Verkehrswende aber

nicht. Die Geräte haben eine relativ kurze Lebenszeit und werden

schnell verschrottet.

Die Bundesregierung sollte unbedingt neben ihrer Evaluierung zur

Verkehrssicherheit auch eine valide Studie zur Öko-Bilanz der

E-Scooter in Auftrag geben. Mögliches Ergebnis: Das Fahrrad ist dem

E-Scooter in Sachen Klimaschutz haushoch überlegen.

