Westfalen-Blatt: ein Kommentar zu vermüllten Städten

Der öffentliche Raum wird in Städten immer mehr

zur Müllhalde. Wer sich zum Beispiel in Bielefeld die knapp 30 Euro

für die Sperrmüllabfuhr sparen will, der stellt seinen Schrott

einfach auf den Bürgersteig und klebt daran einen Zettel mit den

Worten »Zu verschenken«. Gemessen an dem Müll, der sonst noch auf den

Straßen liegt, ist dieser Trend harmlos. Die Aktion in Berlin, wo

Touristen und Einheimische zentrale Plätze von Unrat befreien, ist

gut gemeint, kann aber keine Lösung für das grundlegende Problem des

Umgangs miteinander sein. Denn darum geht es: Wer den Raum, der ihm

nicht gehört und den er mit vielen anderen teilt, in einen schlechten

Zustand versetzt, agiert rücksichtslos. Die Mentalität »Irgendwer

macht den Mist schon weg« zeugt von großer Respektlosigkeit und

fehlender Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln.

Fehlverhalten sollte bestraft werden. Aber wer soll Umweltfrevler

sanktionieren, wenn nicht kontrolliert wird? Auch das läuft unter

Staatsversagen. Eine unglaubliche Gleichgültigkeit hat sich in diesem

Land breit gemacht.

