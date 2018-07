Hamburg-News.Net – News, Infos und Tipps rund um Hamburg (mit Forum, Kleinanzeigen, Fotos und Videos)!

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat eine Kommune und zugleich ein Land der Bundesrepublik Deutschland.

Hamburg ist mit rnd 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands, die drittgrößte im deutschen Sprachraum sowie die achtgrößte in der Europäischen Union (EU).

Die Metropole Hamburg bildet das Zentrum der fünf Millionen Einwohner zählenden Metropolregion Hamburg.

Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 7. Jahrhundert. Im Jahr 1241 wurde Hamburg durch seinen Vertrag mit Lübeck einer der Gründungsorte der Hanse.

Hamburg ist einer der bedeutendsten Industrie- und Handelsstandorte Deutschlands.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt zeigt sich in der Metropolregion Hamburg (einer der insgesamt elf europäischen Metropolregionen in Deutschland), der Stellung des Hafens (der zweitgrößte in Europa und vierzehntgrößte weltweit) und als einer der wichtigsten Medienstandorte Deutschlands.

Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands und gehört zu den zwanzig größten Containerhäfen weltweit, seit dem Jahr 1996 ist Hamburg auh Sitz des Internationalen Seegerichtshofs (ISGH).

Die gesamte Hansestadt ist einschließlich ihres Flughafens als Verkehrsknotenpunkt einer der bedeutendsten Logistikstandorte in Nordeuropa.

Die Stadt Hamburg hat mehr als 60 Theater, mehr als 60 Museen und viele international bekannte Galerien wie die Hamburger Kunsthalle und das Bucerius Kunst Forum. Bekannte Messen wie die die Internorga finden regelmäßig in Hamburg statt.

Hamburg ist wirtschaftlich und wissenschaftlich auh im Bereich der Spitzentechnologien wie der Luft- und Raumfahrttechnik (drittgrößter Standort weltweit, u. a. Airbus und seine Zulieferer), den Biowissenschaften und der Informationstechnik, für die Konsumgüterbranche (u. a. die DAX-Unternehmen Beiersdorf AG und Unilever), sowie für die Medienlandschaft und die Kreativwirtschaft wichtig.

