AfD unterstützt Forderung von Verbänden nach einem Lobbyregister

Die Forderung von sechs Verbänden, in

Deutschland ein Lobbyismusregister einzuführen, findet die volle

Unterstützung der AfD-Landtagsabgeordneten Carola Wolle. „Ein solches

Register ist längst überfällig“, so Wolle. Es sei zwar nicht zu

beanstanden, dass Vertreter von Organisationen und Verbänden der

Politik gegenüber ihre Interessen und Forderungen kommunizieren,

„doch der Übergang zur Beeinflussung des politischen

Entscheidungsprozesses ist oft fließend“, so Wolle. „Hier muss

endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Ein Lobbyismusregister

schafft die dringend gebotene Transparenz“. Andere Länder seien da

schon längst weiter: In den USA gibt es beispielsweise ein

verpflichtendes, öffentlich auswertbares Lobbyregister; Österreich

führt dieses gerade ein.

Bundesregierung bleibt untätig, AfD wird entsprechenden

Geschäftsordnungsantrag einbringen

Umso unverständlicher sei es, unterstreicht die stellvertretende

AfD-Fraktionsvorsitzende, dass die Bunderegierung diesbezüglich

bisher völlig untätig geblieben ist. In den Koalitionsverhandlungen

sei davon noch die Rede gewesen, und auch die Grünen – die sich sonst

immer für die Kontrolle von Lobbyisten stark gemacht hätten –

verharren in Baden-Württemberg in dieser Sachen in völliger

Untätigkeit. „Trägheit oder bereits der Einfluss der Lobbyisten?“

wundert sich Wolle auch im Hinblick auf die Vielzahl von Ständen von

Lobbyisten auf Parteitagen der Grünen. Die AfD hingegen wurde in

dieser Sache bereits aktiv und wird zeitnah eine Änderung der

Geschäftsordnung des Landtags zur Kontrolle von Lobbyisten

beantragen, so Wolle abschließend.

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639

Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell