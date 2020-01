AfD will CDU-Bürgermeisterkandidaten in Stichwahlen unterstützen

Der Vorsitzende der NRW-AfD, Rüdiger Lucassen, will in der

Kommunalwahl im kommenden Herbst CDU-Kandidaten unterstützen, sollte es zu einer

Stichwahl ohne die Beteiligung seiner Partei kommen. “Es liegt auf der Hand,

dass wir bei einer Stichwahl eher die Kandidaten der CDU unterstützen. Wir

setzen auf bürgerliche Kandidaten”, sagte der AfD-Politiker der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Montag) am Rande des Parteitags in Marl. Die Landes-CDU wies

das Angebot zurück. “Wir erwarten keine Unterstützung der AfD, und wir werben um

möglichst viele Wähler”, sagte der nordrhein-westfälische CDU-Generalsekretär

Josef Hovenjürgen.

